„Byli jsme zarputilejší, odvážnější, kluci si plnili své věci, ale nevyhnuli jsme se taktickým a individuálním chybám, to fotbal přináší. Cítil jsem, že kluci jedou, táhnou za jeden provaz. O to je větší škoda, že jsme zápas nezvládli a nedotáhli do vítězného konce,“ hodnotil Šustr svůj tým.

Už po dvaceti minutách nasměroval prostějovský celek k výhře Jan Koudelka, kterého kouč v neděli rovněž kritizoval.

Ke Koudelkovi se dostal odražený balon na hranici pokutového území, hostující hračička si jej srovnal na střelu a poslal Prostějov do vedení.

Prostějovskému kouči Šustrovi dochází po debaklu trpělivost: Budou změny v kádru

Po půl hodině hry bylo v prostějovském táboře ještě veseleji. Byl to znovu Koudelka, kdo dostal přihrávku za obranu a běžel sám na příbramského brankáře. Melicharovi udělal kličku a bylo to 2:0.

„Původně neměl hrát, rozhodl jsem se, že ho nepostavím. Měl jsem nachystanou variantu, že půjde hrát krajního útočníka, aby měl větší prostor. Onemocněl Michal Stříž a fotbal nám to vrátil takhle. Honza ukázal, že umí být platný, jen mu musíme najít správné místo a on tomu musí dát z té fotbalovosti víc,“ pokračoval kouč.

Ještě před změnou stran ale domácí dokázali snížit. Z přímého kopu vymetl šibenici Felix Čejka.

„Úplně zbytečná standardka u vápna, dostali jsme z toho gól a pak byla cítit z našich chlapců nervozita. Přesto jsme soupeře nepouštěli do šancí,“ viděl Šustr.

Hned po změně stran měla Příbram šanci na srovnání ale Čermák trefil pouze boční síť. V 53. minutě byl opět v hlavní roli Marcel Čermák. Ve středu hřiště zajel do prostějovského hráče a sudí jej odměnil žlutou kartou a jelikož už byla druhá, tak šli domácí do oslabení.

Posily nepomohly. Prostějov schytal debakl. Kouč si cenil odvolané penalty

„I po vyloučení jsme ale tahali za kratší konec. Místo toho, abychom to více rozběhali, tak se kluci soustředili na bránění. Chyběl nám pohyb,“ byl si vědom trenér.

Už to vypadalo, že Prostějov duel v poklidu dohraje. Jenže osm minut před koncem viděl rovněž druhou žlutou kartu Michal Zapletal a síly na hřišti se vyrovnaly. V 88. minutě byl pak Tomáš Vágner faulován v pokutovém území a sám penaltu s přehledem proměnil a srovnal na 2:2.

„Naivní chyba, kdy chtěl Gáč vyřešit situaci a zbytečně mu tam strkal nohu, když nemusel. Učíme se takový ten poctivý výkon. Je tam spousta mladých kluků nepolíbených druhou ligou, spousta hráčů, kteří mají zkušenosti, ale leží to na nich a musí to vzít na sebe. Není to jednoduché a odehrané zápasy v soutěži ničím nenahradíte. Pro nás dobrý bod,“ uzavřel Pavel Šustr.

FK Viagem Příbram - 1. SK Prostějov 2:2 (1:2)

Branky: 37. Čejka, 87. Wágner (pen.) – 20. a 31. Koudelka.

Rozhodčí: Starý – Vyhnanovský, Špindlerová. ŽK: Čermák, Petrák - Zapletal, Schaffartzik, Šumbera, Gáč, Krynskyj, Blahuta, Pinc. ČK: 53. Čermák - 82. Zapletal. Diváci: 652

Příbram: Melichar – Stropek, Sakala, Fišl – Čejka (79. Wágner), Petrák (79. Zeronik), J. Jeřábek, M. Čermák, Dudl – Osmančík (56. Anih), Surmaj (79. Hájek). Trenér: Marek Nikl.

Prostějov: Krynskyj – Blahuta (81. Bolf), Gáč, Schaffartzik, M. Zapletal – Koudelka (68. Bartolomeu), Omale, M. Mach – Šumbera, Píchal (68. Pinc), Kušej (81. Vlachovský). Trenér: Pavel Šustr.