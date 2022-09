„Prostě jsem to špatně kopl, není na to omluva. Chtěl jsem to narvat nahoru, ale netrefil jsem. Možná by ten zápas vypadal jinak, kdybychom vedli. Tohle beru na sebe,“ hodnotil v rozhovoru pro ČT Jan Koudelka.

Vyškov poprvé vážněji zahrozil ve 28. minutě, kdy po rohovém kopu hlavičkoval z malého vápna nad domácí kapitán Štěpánek.

Poté měl velkou šanci Píchal, který si přebral přihrávku od Zapletala, ale z hranice vápna jeho ránu Kinský vyrazil na roh.

Ve 39. minutě přišla nepříjemnost pro Eskáčko. David Píchal si na vlastní polovině špatně zpracoval míč a následně sjel podrážkou po holeni soupeře až na kotník a viděl červenou kartu.

„Ani nechci hledat příčiny, proč máme čtvrtou červenou v sezoně. Ani se tomu nedivím, když vidím ty zákroky. Je tam příliš velká přemíra snahy,“ myslí si Koudelka.

Ještě před přestávku ale zahrozil Koudelka a následně pálil Ščedryj do rukavic brankáře Kinského. Na druhé straně nepříjemně střílel z dálky Kubala, ale Krynskyj vyrážel.

Domácí celek si vytvořil v závěru úvodního dějství tlak, dlouho držel míč a Fofana polovysokou přihrávkou našel ve vápně Aléguéiho, který si mezi dvojicí bránících hráčů míč rychle zpracoval a z otočky nedal Krynskému šanci.

„První půli jsme neodehráli špatně, ale zápas rozhodly tři věci - moje penalta, červená karta a gól v nastavení. Potom už je těžké dotahovat v deseti,“ říká Koudelka.

Hned po příchodu ze šaten mohl Vyškov zvýšit vedení, ale Lacík střelou nešťastně trefil vlastního hráče Fofanu, který možná zabránil druhému gólu. Je otázka, jestli by Krynskyj na zakončení dosáhl.

Dvě hrubé chyby srazily Prostějov po hodině hry. Nejprve dostal David Gáč složitou přihrávku od brankář Krynského a na hranici vlastní šestnáctky míč ztratil. Už to vypadalo, že gólman chybu napravil, držel balón v rukavicích, ale jak jel ve skluzu po zemi, tak jej nechal za sebou, čehož využil dobíhající Lacík a již jej jen poslal do odkryté brány - 2:0.

V 65. minutě Vyškov definitivně rozhodl. Dlouhý pas za obranu dostal Lahodný, přihrál na zadní tyč na Kanakimanu, který zvýšil už na 3:0.

„Utkání se lámalo, když byl první poločas vyrovnaný a Koudelka nedal penaltu. Potom bylo pro ně špatně, že neudrželi do půle bezbrankový stav. My jsme věděli, že musíme přidat druhý gól a nehrát bohorovně, protože jinak by nás soupeř potrestal. Musím Prostějov pochválit, že to nezabetonoval ani v deseti a hrál aktivně nahoru,“ sdělil trenér Vyškova Jan Trousil.

Hosté přece jenom branku vstřelili. Po přiklepnutí Zapletala pálil krásně zpoza vápna Koudelka a Kinský byl na jeho pokus k tyči krátký.

Jenže… Okamžitě přišla odpověď v podobě přímočaré akce na levé straně, na jejímž konci byl Ondřej Vintr, který míč procedil přes vyběhnutého brankáře Krynského.

Ten následně zachránil Prostějov dvakrát od páté inkasované branky. Naopak na rozdíl dvou branek mohl opět snížit Koudelka, Vyškovské podržel Kinský.

„Každá porážka je zbytečná. Mrzí mě, že dostaneme laciné góly, takhle nemůžeme bránit, ani když jsme v deseti. Oslabení hráče neomlouvá, nemůžeme spoléhat jeden na druhého. Jsem hodně rozzlobený. Pokyny do druhé půle byly jasné, že všichni musí vyvinout větší úsilí a vyplňovat rychleji místa. Nechci být na hráče přísný, ale nezdálo se mi, že by to všichni hned pochopili. Jsem hodně rozzlobený,“ přidal svůj pohled prostějovský kouč Pavel Šustr.

Jeho svěřence nyní čeká reprezentační přestávka, kterou stráví s devíti body z devíti zápasů v poslední čtvrtině tabulky. „Až další mistrovské utkání ukáže, jestli nám pauza pomůže. Je to o tom, abychom něco dotrénovali a psychicky si odpočinuli,“ uzavřel Šustr.

MFK Vyškov - 1. SK Prostějov 4:1 (1:0)

Branky: 45+2. Alégué, 60. Lacík, 65. Kanakimana, 69. O. Vintr - 68. Koudelka.

Rozhodčí: Všetečka – Hrabovský, Hádek. ŽK: Kubala, Ilko, Cabadaj - Melichárek, Pinc. ČK: 39. Píchal (Prostějov). Diváci: 612.

Vyškov: Kinský – Ilko, Matys, Štěpánek, Kubala – Lahodný – Lacík (90. Moučka), Cabadaj (59. O. Vintr), Alégué Elandi (59. Jambor), Kanakimana (83. Dao) – Fofana (89. Srubek). Trenér: Jan Trousil.

Prostějov: Krynskyj – Zapletal, Schaffartzik, Gáč, Bolf (79. Pinc) – Ščedryj (58. Bartolomeu), Šumbera (79. Ali-Abubakar), Mach (58. Omale), Koudelka, Kušej (66. Bialek) – Píchal. Trenér: Pavel Šustr.