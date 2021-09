Ten sáhl k nejdůležitějšímu kroku čtvrt hodiny před koncem, kdy Koudelku poslal na hřiště. „Šel tam s tím, aby to rozhodl,“ potvrdil kouč. A v 80. minutě opravdu rozhodl střelou na zadní tyč.

„Některé věci se nám nedařili, chtěli jsme je změnit a to se nám povedlo. Vyplatilo se to, protože všichni zahráli výborně,“ chválil Jarošík.

Oba hráči se objevili v základní sestavě a přispěli k druhému čistému kontu za sebou. Obrana hostů ubránila letos pětigólového Alijagiče i svého bývalého hráče Zlatohlávka, byť se oba do šancí dostali.

Prostějovští fotbalisté ovládli i druhé utkání od toho, co dostali v derby ve Vyškově čtverku. Následně postihl hráče trest, kádr opustili stopeři Bala se Susem a naopak klub přivedl Schaffartzika s Urbancem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.