Prostějovské Eskáčko splnilo svou už téměř dva měsíce trvající záchrannou misi výhrou v posledním kole nad slávistickým béčkem. Svými výkony na hřišti mu k tomu dopomohl i Tomáš Malec, který však před jarem do klubu přišel s mnohem většími ambicemi, než co nakonec na hřišti převedl.

Tomáš Malec | Foto: 1. SK Prostějov

„Dnes už jsme hráli o všechno. V těch předchozích kolech jsme se stále tak nějak spoléhali na ostatní výsledky, nyní jsme si už ale řekli, že takhle už to dál nejde a spolehneme se už jen sami na sebe. Jsem rád, že jsme si to uhráli sami a jsou z toho tyto důležité tři body," pokyvoval po skončení zápasu hlavou 30letý útočník.

Ten přišel do týmu tehdy ještě vedeného Pavlem Šustrem z polských Tych jako velká posila útoku. Prezident klubu František Jura dokonce mluvil o tom, že by byl v jeho případě spokojen s deseti nastřílenými góly. Nakonec se mu ale během svých čtrnácti startů nepodařilo vstřelit byť jen jediný.

„Něco podobného se mi stalo poprvé v kariéře. Jsem však týmový hráč a jsem proto hlavně rád, že to tam padalo alespoň ostatním a díky tomu můžeme slavit záchranu," lomil rukama a hned nato dodal: „Ze začátku jsem nějaké šance měl, ale neproměnil jsem je. Potom se to spolu se špatnými výsledky nějak otočilo a už jsem se do nich ani pořádně nedostával. Přišly do toho i osobní a rodinné problémy, které mi také příliš nepřispěly. Doufám, že jsem si přesné trefy pošetřil na další sezonu," dodal.

Nutno říci, že vinou těchto špatných výsledků přišel na Hanáky i enormní tlak vyhrocený dlouhotrvající hrozbou sestupu, který se chvílemi přibližoval až velice reálně.

„Je to tak. Každý zápas jsme v podstatě o něco hráli. A ano, mohli jsme se zachránit dříve, ale asi to máme raději s takovýmto dramatem. O to má teď to vítězství lepší příchuť," zakončil Tomáš Malec s lehkým smíchem.

Zdroj: Deník/David Kubatík