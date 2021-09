Do týmu trenéra Jarošíka přichází defenzivní univerzál Jan Schaffartzik. Třiatřicetiletý fotbalista může hrát defenzivního záložníka i stopera. V Opavě dostal od vedení klubu padáka kvůli údajnému neprofesionálnímu chování. V kuloárech se ale spekulovalo o tom, že se stal nepohodlným kvůli tomu, že se zastal odvolaného sportovního ředitele Pavla Zavadila.

Během tří let v první lize odehrál za Opavu 62 zápasů a vstřelil jednu branku.

Další prostějovskou posilou je Jakub Urbanec z Viktorie Žižkov. Devětadvacetiletý pravý obránce ukončil v pražském klubu smlouvu a novou s Prostějovem podepsal do léta 2022. „Na místě pravého obránce nás trochu po odchodu Šmehyla tlačila bota. Je tam Luba Machynek, ale chceme mít posty zdvojené,“ řekl sportovní ředitel Ladislav Dudík.

Deníku potvrdil také poměrně nečekaný odchod stopera Romana Baly do Uničova. Čtyřiadvacetiletého obránce oťukávaly ještě v minulé sezoně prvoligové kluby, v této sezoně naskočil do pěti ze šesti druholigových utkání. „Potřebujeme, aby se dal do kupy. Forma nebyla taková jako v minulé sezoně,“ řekl jen Dudík.

Bala bude v Uničově hostovat do zimy. Pak se s ním údajně v Prostějově počítá a měl by se zapojit do zimní přípravy.

Už dříve klub opustil pravý obránce Milan Kadlec, který hostuje v divizních Kozlovicích, a také zkušený Martin Sus, jenž bude hrát za brněnské Bohunice.

„To, jak se nám podařilo kádr doplnit, vyhodnotíme nejdřív až za půl roku. Je jasné, že hráči, kteří od nás odešli do ligy, měli nějakou kvalitu. Uvidíme, kdo se prosadí z nových kluků a jestli někoho posuneme dál stejným způsobem. Čas ukáže,“ uvedl Dudík.