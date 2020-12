„Ale na jaře musíme být lepší, rychlejší a silnější. Teď nás možná někdo podcenil, na jaře už to neudělá nikdo,“ je přesvědčen prostějovský kouč.

Podzim jste uzavřeli domácí remízou s Třincem. Jak ten výsledek vlastně hodnotíte. Když jste vyrovnali osm minut před koncem?

Jsou tam jako obvykle dva pohledy. Co se výsledku týká, tak 2:2 doma opravdu není výsledek, jaký bychom chtěli. Na druhou stranu jsme dvakrát prohrávali a dokázali jsme se vrátit do hry. To je pozitivní.

Tak tedy výkon vašeho týmu.

Myslím, že jsme byli trochu moc hektičtí. To bylo i trochu soupeřem. Třinec pracoval velmi dobře, bojoval, byl hodně namotivovaný, což si myslím, že je zásluha trenéra Straky, který nastavil atmosféru, že hráči opravdu jedou. Zpočátku se mi zdálo, že jsme tomu podléhali, místo toho, abychom se soustředili na naši vlastní hru.

Asi mrzí obě gólové situace, které se zdály být trochu laciné.

Oba góly, které jsme inkasovali, nepadly po nějakých extra vypracovaných akcích, ale spíš důsledkem toho, že jsme pozdě reagovali. Z mého pohledu jsme nepředvedli takový výkon jako v předchozích dvou zápasech, kdy jsme byli o malinko lepší. Ukázalo se, že když trochu polevíme a znejistíme, bude to pro nás těžší. Ale nemůžu nic vytýkat. Byl to odježděný zápas na těžkém terénu. Vydřeli jsme remízu 2:2. Je to motivace do další práce.

Tým v sezoně několikrát prokázal morálku a nepoložil se po prvním gólu. To je pro vás dobrý signál do budoucna?

Napovídá to o tom, že je silný. Má silné jádro a táhnou všichni za jeden provaz. Nepovedlo se nám to jen s Ústím nad Labem, kde jsme nedokázali najít skulinku. S Třincem jsem možná někdy až příliš hlasitě nabádal hráče, aby nenakopávali a nechtěli to zlomit jen nějakou náhodou. Nakonec jsme si šanci vytvořili, proměnili ji. Charakter hráčů je dobrý.

Dá se říct, že se vám letní řez povedl?

Věřím tomu, že jsme na dobré cestě. Není to práce jen nás trenérů, ale samozřejmě celého klubu. Podařilo se přivést dobré mladé hráče, dáváme jim prostor. Věřím, že jsme vykročili správným směrem. A to i do budoucna. Prostějov by měl jít cestou výchovy vlastních hráčů, která by se měla trochu oživit. A pak také tím, že bude přivádět mladé hráče, kteří třeba nebudou hotoví, ale my jim pomůžeme rozvinout se a posunout se dál, třeba do první ligy. Věřím tomu, že tato cesta může přinést i v dlouhodobém horizontu úspěchy. Ať už v podobě umístění, nebo v tom, že se podaří prodat hráče do ligy.

Budete i v zimě hledat další hráče, nebo je po velké obměně třeba trochu tým ustálit?

Ten proces se ale nikdy nezastavuje a dobrý management musí pracovat neustále, i když tým třeba zrovna funguje. Je důležité se stále dívat kolem. Nemusíme chodit nikam do Čech. Stále jsem přesvědčený o tom, že i tady v blízkém okolí běhá spousta zajímavých kluků, kteří z nějakého důvodu nedostali příležitost a jejich kariéra se ještě nerozjela. Naším úkolem je najít je a pomoct jim ji rozjet. Bylo to teď složitější z důvodu, že se nižší soutěže nehrály.

Pozvete tedy někoho do přípravy?

Určitě se budeme dívat po hráčích, abychom dodali týmu další kyslík. Upřímně musím říct, že ne všichni hráči mě přesvědčili o tom, že už chápou, jakou cestou chceme jít. A takové tady nepotřebujeme. Chceme hladové kluky, kteří se chtějí zlepšovat. Je jasné, že někdy to není příjemné a že to bolí a je třeba změnit svůj přístup. Rozbourat některé věci a začít dělat nové. Vhodné typy na doplnění tedy hledáme pořád.

Jaký program teď hráče čeká?

V tomto týdnu se ještě potkáme. Zahrajeme si fotbálek, splníme nějaké resty. Třeba já dlužím nějaké občerstvení za narozeniny, protože zrovna byla koronapřestávka. Takže vyřešíme tyto příjemné věci. Taky si spolu promluvíme. Pak přijde odpočinek, ale taky nějaký individuální plán, protože jsou vrcholoví sportovci. Některé věci, na které nebyl v hektickém programu čas, bude třeba obnovit. Takže nějaká síla a podobně. No a čtvrtého ledna už zase začne příprava.

Často opakujete, že se tolik neupínáte na výsledky, že důležitější je spíš výkon. Ale jak vysoko budete na jaře z pátého místa mířit?

To ale není přesné, že nelpím na výsledcích (směje se). Já chci vyhrát všechny zápasy. Všechny! Je fakt, že laťku jsme si nasadili poměrně vysoko. Prohráli jsme jenom dvakrát, to není špatné, ale moc jsme nezvládali domácí zápasy. Máme tam statistiku horší, než venku. Takže před námi je spousta práce. Musíme se dobře nachystat. Na podzim nás možná někdo mohl podcenit, teď už to určitě nikdo neudělá. Musíme být lepší, rychlejší a silnější než na podzim. Máme na to dva měsíce, abychom se posunuli dál.

PROSTĚJOVSKÉ STATISTIKY

STŘELCI

5 – Matoušek

3- Kopřiva

2 – Zikl

1 – Bialek, Sečkář, Šteigl, Bala, Zapletal, Píchal, Machynek.

ODEHRANÉ MINUTY

908 – Zikl

905 – Bala

900 – Kopřiva

820 – Matoušek

818 – Šmehyl

765 – Zapletal

710 – Omale

ŽLUTÉ KARTY

6 – Omale (+1 ČK)

4 – Zapletal

3 – Kopřiva, Matoušek

2 – Šmehyl (+1 ČK), Spáčil (+1 ČK), Bialek, Stříž.