Fotbalisté Prostějova zvítězili poprvé v letní přípravě, když porazili čerstvě třetiligový tým Start Brno jednoznačným poměrem 4:0. K tomuto výsledku přispěl nemalou měrou i hráč z Jablonce Jan Silný, jehož hostování na Hané je už těsně před podpisem. Ten naskočil do utkání po přestávce a prosadil se ani ne po minutě pobytu na hřišti, čímž zvýšil vedení svého celku na 2:0.

Jan Silný v zápase proti Startu Brno | Foto: Deník/David Kubatík

„Co se týče zápasu, budu hodnotit hlavně druhý poločas, který jsem odehrál. Byl velice důležitý ten rychlý gól, po němž jsme už hru plně kontrolovali a soupeř už byl takový zlomený. Na druhou ligu budeme muset samozřejmě ještě přidat, ale alespoň se už máme od čeho odrazit," pokyvoval po zápase hlavou osmadvacetiletý rodák z Uherského Hradiště, který s dospělým fotbalem začínal v Otrokovicích.

Jeho bleskurychlý gól pak byl možná vůbec nejdůležitější. V prvním poločase totiž Hanáci sice vedli 1:0, nedokázali si ale vytvořit dostatečnou územní převahu a Brňané, kteří si v minulé sezoně poměrně jednoznačně vydobyli postup do MSFL, nejednou zajímavě zahrozili.

„Určitě jsem Start nepodceňoval. Je to kvalitní tým s ambicemi. Sám tam pár kluků znám. Myslím si, že by mohl být ve třetí lize černým koněm. I tento zápas nám něco dal. Vyhrát jsme už potřebovali a snad nám to pomůže do budoucna," podotknul Silný.

Chtěl jsem někam na Moravu

A jak se vlastně zrodilo snad už brzy stoprocentně dotažené hostování tohoto borce, který ve své kariéře oblékal dres již zmíněných Otrokovic, ale i Kroměříže, Sokolova, Líšně a také prvoligových klubů ze Zlína a Jablonce?

„Vzniklo to tak, že jsme se s panem Peltou domluvili, že bych šel rád někam na hostování, ideálně na Moravu kvůli mému malému synovi. On s tím souhlasil a nakonec se dohodl právě s Prostějovem. V podstatě jsem na tom nemohl už nic moc změnit," popisuje fotbalista, který v minulé sezoně, kterou strávil na hostování ve Zlíně, nastoupil do šestnácti prvoligových zápasů s bilancí jedné vstřelené branky a taktéž do třinácti třetiligových zápasů za béčko, kde jich nastřílel jedenáct.

Jeho výhodou by také mohlo být, že nejde tak úplně do neznámého prostředí. „Znám tady spoustu kluků. Nejvíce asi Koudyho (Jana Koudelku, pozn. red.), ale i spoustu ostatních," říká a pokračuje: „Jinak jsem tady prozatím spokojený. Klub své ambice má, mluví se tady o novém stadionu a myslím si, že i ten kádr, který se teprve rodí, by mohl fungovat poměrně dobře."

Cíle mám stále ty nejvyšší

Ač je Silný, jak už bylo řečeno, v prostějovském Eskáčku úplným nováčkem, možná se už začala v jeho kádru tvořit nová nebezpečná dvojice. „Jelikož jsem odehrál pouze poločas, tak se to trošku hůř hodnotí. Kdo ale zápas viděl, tak si mohl všimnout, že Moučka přihrál na gól mně a pak já jemu. Vlastně si počítám dva," směje se. „Otázkou však zůstává, jak to bude fungovat v druhé lize proti silnějším soupeřům," dodal.

A jelikož si již ve svém dosavadním působení vyzkoušel i českou nejvyšší soutěž, má o své ideální budoucnosti poměrně jasno. „Pokud se nic nezmění, měl bych tady hostovat půl roku a následně se vrátit do Jablonce. Ambice mám stále ty nejvyšší, chci hrát ligu a doufám, že si to tady vystřílím," uzavřel Jan Silný s bojovností a odhodláním v hlase.

