Na výhru s Vyškovem nenavázali. Eskáčko si ze Sparty veze prohru o dvě branky

Jen čtyři dny po vítězné premiéře čekal na kouče Šmardu na lavičce prostějovského Eskáčka další zápas. Tentokrát zavedl los soutěže jeho svěřence do Prahy, kde je čekalo sparťanské béčko. Zápas to byl o to důležitější, že Pražané byli před Hanáky v tabulce o pouhé dva body a ti je tak v případě úspěchu mohli přeskočit. To se jim ale po prohře 0:2 nepodařilo.

Prostějov - Sparta B. Ilustrační foto | Foto: Deník/David Kubatík