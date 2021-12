„Hřiště nebylo úplně fantastické, bylo měkčí, ale překvapivě nebylo úplně špatné. V sezoně jsme hráli na daleko horších trávnících, třeba tady s Žižkovem,“ přiblížil terén domácí kouč Daniel Šmejkal.

Hřiště v Prostějově bylo totiž až do středy pod sněhem a prostějovští hráči byli nuceni trénovat na umělce. „Až čtvrtek, pátek jsme byli tady ve vesničce na trávě. Nejhorší je, když takto měníte povrchy. Ale nemá cenu se s tím zaobírat, protože to nemůžete změnit. jiná možnost nebyla, mohli jsme maximálně dát volno, ale to jsme nechtěli,“ dodal trenér.

V utkání to ale příliš vidět nebylo a Prostějov si v úvodní půli vytvořil hned čtyři šance, zatímco Sparta pouze jednu. Ani jeden z celků se však neprosadil. „Ale viděli jsme zajímavé a otevřené utkání,“ řekl kouč na adresu zápasu.

„Do druhého poločasu jsme nevstoupili úplně ideálně. Sparta si sice nevytvářela příležitosti, ale byla silnější na míči,“ hodnotil Šmejkal.

Postupně se hra srovnala, až přišlo vyloučení hostujícího Sejka. „To asi rozhodlo, chvíli nám trvalo, než jsme se srovnali s hrou proti deseti, protože je to něco jiného, ale pak jsme si začali vytvářet zajímavé situace,“ pokračoval Šmejkal.

A jednu z nich dokázali prostějovští proměnit. Po zisku míče na vlastní polovině přišel rychlý protiútok a kolmá přihrávka na Filipa Žáka, ten byl u míče dřív než vyběhnuvší brankář, kterého propálil mezi nohy a Prostějov vedl 1:0.

Následně měl další šance, ale vedení nenavýšil. „Tentokrát nás to nemrzelo a zápas jsme si pohlídali, ale celkově dáváme málo gólů, což budeme chtít do jara změnit,“ prozradil Šmejkal.

Díky vítězství 1:0 nad druhým celkem F:NL přezimuje Prostějov na 5. příčce. „Není to tak, že bychom byli se vším spokojení, ale jsme raději, že skončíme pátí než osmí. To si pište, že je to rozdíl,“ zakončil Daniel Šmejkal.

1. SK Prostějov - AC Sparta Praha B 1:0 (0:0)

Branka: 83. Žák.

Rozhodčí: Radina - Matoušek, Pospíšil. ŽK: Schaffartzik – Sejk, Ambler. ČK: 61. Sejk (S.). Diváci: 270.

Prostějov: Mucha – Bialek, Schuster, Stříž, Schaffartzik, Bartolomeu (70. Vichta), Koudelka, Jiráček, Kopřiva, Žák, Kušej (89. Vlachovský). Trenér: Daniel Šmejkal.

Sparta B: Tůma – Dudl (87. Schánělec), L. Vácha, Pudhorocký, Sejk, Gelašvili, Kozák (69. Turyna), Ryneš (88. Dao), Vydra, Holoubek (87. Ambler), Souček (57. Patrák). Tréner: Michal Horňák.