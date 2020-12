„Naštěstí by měl být v pořádku. Měl zapadlý jazyk a nic si z toho střetu nepamatuje. Důležité bylo, že se probral a nedošlo k ničemu ještě vážnějšímu. Nyní má po otřesu mozku klidový režim a budeme čekat, jak jeho tělo zareaguje,“ řekl trenér Pavel Šustr.

Jak těžké bylo koncentrovat se po takové situaci na zbytek zápasu?

Taková situace nikdy není jednoduchá. Naštěstí lidé, kteří kolem toho byli, tak zareagovali dobře. Včetně našeho maséra, který Danovi jazyk vytáhl. Když už pak vidíte, že hráč je v pohodě, tak se dá vrátit do zápasu zpátky. Mužstvo mi pak přišlo trochu zaražené, ale nevím, jestli to bylo tím.

Vyhráli jste na půdě prvního týmu. Vynikající výkon předvedl především brankář Filip Mucha.

Bylo to v obráceném gardu jako posledně s Ústím. Vytvořili jsme si pár náznaků příležitostí a penaltu, která byla jasná, ale obecně Hradec nás v některých úsecích hodně přehrával. Horko těžko jsme odolávali, a když už jsme to v obraně nezvládli, tak se tam zjevil Filip Mucha. Hodně nás v zápase podržel.

V této sezoně dáváte Muchovi přednost před Milošem Brédou. Čím si to vysloužil?

Když jsem přišel, tak jsem ho ve stagnaci. Přišlo mi, že je smířený s tím, že bude dvojka a nic víc. Měl takovou nálepku a žádný cíl před sebou. Já si chci ale udělat obrázek vždycky sám. Postupem času ukázal, že má chuť na sobě pracovat. Dostal šanci chytat a chytil ji za pačesy. Přijde mi, že uvěřil tomu, že by mohl druhou ligu, možná někdy v budoucnu i první, opravdu chytat. I když některé věci nechtěl akceptovat hned.

Co třeba?

Mám úsměvnou historku, z Varnsdorfu. Věděl, že tam bude chytat. Přesto přijel s kopačkami, které si před zápasem zalepoval izolepou, protože byly děravé. Byl jsem na něj tehdy docela tvrdý a řekl jsem mu, že kdyby se to mělo opakovat, tak si šanci u mě prostě uzavře. Dokonce jsem mu i pohrozil, že ho nahlásím jeho tátovi, co je trenér a bývalý vynikající fotbalista. Prostě neměl stoprocentní přístup. Jako by byl smířený s tím, že už to je nějak všechno dané a nevěřil tomu, že může něco změnit.

Je pro vás teď jasná jednička?

Rozhodně nechci říct, že by byl výrazně lepší než Miloš Bréda. Kluci se velmi dobře doplňují. Myslím, že se můžeme opřít o oba dva. V minulé sezoně jsme je střídali po dvou zápasech. V letošním ročníku toho i vinou nějakých drobných zranění odchytal Filip víc. Ale i Brédič je připravený, je to profík. Maká na sobě a ví, že šance může kdykoliv přijít.

Jste v polovině série zápasů s kvalitnějšími soupeři, o které jste mluvil před týdnem. Co vám ty dva zápasy ukázaly?

Domácí zápas s Ústím nám ukázal, že umíme hrát fotbal a umíme si vytvářet šance. I když jsme je neproměnili a chybí nám střelec typu Karla Kroupy nebo Koudelky. Martin Zikl dobře pracuje, všechno super, dostal se do stoprocentních šancí, ale žádnou nedal, což nás mrzí, protože by to pomohlo jak nám, tak i jemu osobně.

A zápas v Hradci?

Tam se ukázalo, že tým má morál a že hráči si umějí sáhnout i hlouběji, než si možná sami mysleli. Především v bránění. Protože dvacet minut jsme hráli o jednoho hráče oslabeni a to vyžadovalo maximální koncentraci. I naši ofenzivní hráči dokázali přepnout a prostě to odmakali. Díky tomu jsme to nakonec zvládli.

Už jste se Salomonem Omalem mluvil o jeho vyloučení?

První žlutou kartu dostal za protesty, což je samozřejmě škoda. Druhý zákrok, to byl tvrdý skluz a jasná žlutá karta. Úplně zlobit se na něj ale nemůžu. Není zákeřný hráč. Snaží se vyhrát každý souboj a tohle se občas stane. Mluvili jsme ale o tom, že by si to měl více pohlídat, aby neměl stopky a mohl hrát.

Jinak je ale také dalším příjemným překvapením sezony, souhlasíte?

V každém zápase jde ohromně nahoru. Je to hráč, který má v sobě obrovský potenciál. Nezapomínejme, že je mu pořád teprve devatenáct let a patří k našim nejmladším hráčům. I když jsem v hodnocení cizinců velmi opatrný. Na můj vkus jim tady vytváříme prostředí, ve kterém jsme na ně až příliš shovívaví.

Troufl už byste si říct, že jeho angažování byla trefa?

Zaujal mě hned na první dojem, když jsem viděl nějaká videa ze zápasů na Slovensku. Hráči jeho typu to mají v sobě. Jsou pohybově jiní než naši hráči. Pak je samozřejmě i otázka, jakou v sobě mají morálku. Jak se zachovají, když dostanou první smlouvu, nebo když začnou vydělávat větší peníze. Jestli se neuspokojí. Saly zatím pracuje dobře a pořád má jeho výkonnost vzrůstající tendenci.

Příště vás čeká Líšeň. Možná trochu specifický soupeř?

Určitě se k tomu nestavím jinak, než k ostatním zápasům, ale na druhou stranu su Brňák. Znám trenéra, většinu hráčů, jsou tam kluci, kteří hráli v minulé sezoně tady jako Milan Lutonský a David Pašek. Takže o motivaci máme postaráno. Doufám, že odvedeme kvalitní fyzický výkon a i když se Líšni taky daří, taky budeme schopní sáhnout si na body.