Motivace navíc. Hanáky žene za úspěchem proti Zbrojovce brněnská minulost

Do Prostějova je to z Brna kousek, autem slabá hodinka. I to může být jeden z důvodů, proč na Hanou míří fotbalisté, kteří pocházejí z Brna nebo aspoň navlékali dres Zbrojovky. Aktuálně jsou takoví v prostějovském kádru čtyři – Aleš Schuster, Martin Sus, Robert Bartolomeu a Jan Koudelka.

Jan Koudelka ještě loni na podzim oblékal dres Zbrojovky Brno. | Foto: Petr Nečas

A jak už bývá zvykem, umějí se na bývalý klub vytáhnout. „Motivace se na takový zápas nemusí hledat, ta je vždycky větší než na jiné utkání, i kdybych předtím v Brně nebyl,“ potvrzuje atraktivitu klání záložník Koudelka, který ve Zbrojovce strávil loňskou podzimní část ještě prvoligové sezony. Kanonýr Kroupa zlákal do Svratky brankáře Doležala. Góly za mě ale nedá, smál se Přečíst článek › Zasáhl však jen do sedmi utkání, v nichž nastřádal dohromady 200 minut. V zimě se vrátil do druholigového Prostějova, který v sobotu Brno vyzve. „Tři čtvrtě kluků tam znám, takže se na zápas těším a chci doma vyhrát, to se nemění,“ avizuje Koudelka. Brněnský celek na Hané nastoupí v sobotu od pěti hodin odpoledne v utkání třetího kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. „V Prostějově jsou hráči, kteří prošli Zbrojovkou, a budou tak mít o motivaci postaráno. Nebude to snadný zápas, ale jsme na něj nachystaní a věřím, že jej zvládneme,“ říká na brněnském klubovém webu trenér Richard Dostálek. V Prostějově stále zůstává silná zbrojovácká ekipa, i když už v klubu nehrají Karel Kroupa mladší, Jan Polák nebo Marek Střeštík. Skončil i trenér Pavel Šustr. Zbývající fotbalisté spoluhráče proti Zbrojovce jistě namotivují. „Ještě jsme se o tom nebavili, to přijde spíš před zápasem, ale vždycky kluci z Brna něco vymysleli, když hrál ještě Karel,“ připomíná Koudelka forvarda Kroupu, který před rokem ukončil kariéru. Hanáci navíc na domácím hřišti na favorita umějí, loni v červenci skončil duel bezbrankovou remízou a v srpnu 2018 Prostějov zvítězil 2:1. Koudelka dal první gól z penalty, na poražené straně tehdy odcházel zklamaný Bartolomeu. „Zápasy s Brnem pro nás byly vždycky specifické. Města jsou od sebe kousek, je to kvalitní soupeř, který teď spadl z ligy a chce se dostat zpátky,“ podotýká prostějovský záložník. Rozložení sil před sobotní bitvou je ovšem opačné. Zatímco Brno vyhrálo 1:0 na hřišti Táborska a doma zdolalo Opavu 2:1, Prostějov dvakrát prohrál. Doma s Příbramí 1:3 a na hřišti rezervy Sparty 0:4. „Zatím jsou Prostějovští bez bodů, takový start si asi nepředstavovali a chtějí to změnit. Víme z minulých zápasů, jak se v Prostějově hraje, hřiště nahrává spíš soubojové hře. Z naší strany bude důležitá osobní odvaha, aby hráči dokázali prodat, co umějí,“ upozorňuje Dostálek. Plný počet s výhradami. Zbrojovku souží množství oken v obraně Přečíst článek › Hanáci přitom v minulém ročníku skončili ve druhé nejvyšší soutěži na třetí příčce. „Asi všichni od nás čekali docela dost, ale na začátek nemáme úplně jednoduchý los, hned tři kvalitní týmy. Žádný soupeř není lehký a je jedno, zda hrajeme s Brnem nebo Třincem. Dva nevydařené zápasy potřebujeme napravit a pokud předvedeme, co umíme, můžeme porazit kohokoli,“ nabádá Koudelka.

