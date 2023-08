Fotbalisté Prostějova si s chutí zastříleli. V rámci 1. kola MOL Cupu zvítězili na půdě Řepiště 26:0. Jedenáct branek dal Jan Silný.

1. SK Prostějov, radost | Foto: Deník/David Kubatík

Kvůli sporům s vedením do utkání nenastoupili hráči divizního áčka Řepiště. Pohárové utkání tak odehrálo béčko, které hraje III. třídu. I proto bylo předem jasné, jak souboj s druholigovým celkem dopadne.

„Ještě den předem jsme se normálně připravovali, měli jsme video, protože jsme v tu chvíli nevěděli, že tam jsou nějaké problémy. Nic jsme nechtěli podcenit a prostě to tak vzniklo, že jsme utkání odehráli se slabším soupeřem,“ říkal trenér Prostějova Michal Šmarda.

Pouze deset minut drželi domácí bezbrankový stav. Poté už to tam Prostějovští začali sázet. Nejvíce se činil útočník Jan Silný, prosadil se jedenáctkrát. „Je to střelec a potvrdil, že góly může dávat. Je to důležité pro psychiku,“ řekl ke svému svěřenci.

Hattrick si připsali David Moučka, Robert Bartolomeu a Patrik Cienciala, dvakrát se trefil Petr Jaroň. Další hráči přidali po jednom gólu.

Skandál. Přijde Prostějov o pohárového soupeře? Áčko Řepiště odmítá nastoupit

„Přistoupili jsme k tomu zodpovědně, kluci si s chutí zahráli, zastříleli a zaběhali. Chtěli jsme, aby nám to něco dalo, ale kdybychom měli těžší trénink, asi by to bylo lepší,“ přiznal kouč.

Světelná tabule po devadesáti minutách ukazovala skóre 0:26. A Prostějov tak slavil povinný postup do dalšího kola.

„Nikdy jsem nic podobného nezažil. I tohle je ale prospěšné, mohli jsme se dostat do pohody, sehrát si útočné kombinace. Něco jsme si vyzkoušeli a snažili jsme se, aby to mělo intenzitu a kvalitu,“ uzavřel Michal Šmarda.

TJ Řepiště - 1. SK Prostějov 0:26 (0:12)

Branky: 15., 17., 34., 35., 43., 47., 51., 64., 71., 84., a 87. Silný, 17., 36., a 60. Cienciala, 55., 74. a 86. Bartolomeu, 59., 82. a 90. Moučka, 40. a 42. Jaroň, 10. Koudelka, 31. Bartoš, 32. Slaměna, 68. M. Zapletal.

Rozhodčí: Volek - Paták, Žurovec. Bez karet. Diváci: 313.

Prostějov: Krynskyj - Silný, Elbel (46. J. Zapletal), Cienciala, Slaměna (46. Macháček), Jaroň (46. Rolinek), Habusta (46. Bartolomeu), M. Zapletal, Bartoš, Gabriš, Koudelka (46. Moučka). Trenér: Michal Šmarda.