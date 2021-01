Někdejšímu tahounovi prostějovského týmu nevyšla půlroční anabáze v brněnské Zbrojovce. Trápil se on i celý tým. Nakonec zůstalo u osmi startů a 244 minut.

„Samozřejmě se ještě může stát, že se mu ozve někdo z první ligy, počítáme ale s tím, že by měl být u nás,“ řekl sportovní ředitel 1. SK Prostějov Ladislav Dudík. „Je to v osmadvaceti letech už zkušený hráč. Navíc použitelný na více postů. Stoprocentně by nám pomohl,“ je přesvědčen.

Další příchody jsou spíše s otazníkem. Z hostování se do klubu vrátili Adam Dittmer (Vyškov), Athanasios Fokaidis (Frýdek-Místek) a Radek Smékal (Hostouň). Ze Sigmy přichází štěstí zkusit mladý záložník Marek Hausknecht.

„Je to náš bývalý hráč, běhavý střední záložník. Uvidíme, jestli si řekne o místo,“ uvedl Dudík na adresu 19letého fotbalisty. Po návratu ze soustředění s olomouckým áčkem na Maltě, se k Prostějovu připojí také Tomáš Zlatohlávek, který podzim odehrál v Třinci.

„Oba jsou to mladí hráči, ročníky 2001 a 2000. Ti potřebují především hrát. Pokud by u nás měli sedět na lavičce, tak by to nemělo smysl. Rozhodující slovo bude mít trenér Šustr, pak případně budeme jednat,“ prozradil Dudík.

OBJEV PODZIMU

Podzimní kádr opustil zatím jen útočník Jakub Rolinc, kterému skončila smlouva. Brno si stáhlo taktéž pro soustředění na Maltě útočníka Martina Zikla.

„Hostování u nás je až do června, ale noví trenéři jej chtěli vidět. Hned po soustředění bychom si měli říct, co a jak bude dál,“ řekl Dudík.

O zajímavé angažmá se popere v následujících dnech jeden z objevů podzimu. Devatenáctiletý nigerijský záložník Salomon Omale, který přišel v létě jako docela neznámý ze slovenské Seredě, je na desetidenní zkoušce v Mladé Boleslavi.

„Na podzim na sebe opravdu výrazně upozornil. Vyptávalo se na něj hned několik klubů z první ligy. Nakonec jsme se dohodli s Boleslaví. Uvidíme, jak tam uspěje,“ poznamenal Dudík.

První přípravné utkání čeká na Prostějov už ve středu, kdy by měl změřit síly s Baníkem Ostrava. Situace kolem koronaviru však vše staví do nejistoty. Zatím se stále řeší, jaké testy budeme potřebovat a podobně,“ vysvětluje Dudík.

Duel s prvoligovým soupeřem by se ale uskutečnit měl. Daleko větší komplikace se dají očekávat v příštích týdnech, kdyby má Prostějov nasmlouvané zápasy s celky z nižších soutěží.

„Ti mají dokonce zatím zakázáno i trénovat, takže je to všechno dost na vodě. Je to nové pro nás všechny a není to nic snadného. Taková je teď ale doba,“ pokrčil rameny prostějovský sportovní ředitel.

První mistrák by měl hrát Prostějov až 7. března ve Varnsdorfu.

PROGRAM PŘÍPRAVY 1. SK PROSTĚJOV

středa 6. ledna: Baník Ostrava – Prostějov (11)

sobota 9. ledna: soupeř v jednání

16. ledna: Prostějov Kroměříž (10), Prostějov – Zlín B (12)

23. ledna: Prostějov – Uničov (10), Prostějov – Frýdek-Místek (12.30)

29. ledna: Prostějov – Blansko (11)

6. února: Prostějov – Líšeň (11)

13. února: Prostějov – Otrokovice (11)

20. února: Prostějov – Třinec(12.30)

27. února: Blansko – Prostějov (11)

Pozn.: Časy zápasů i soupeři se mohou kvůli aktuální koronavirové situaci měnit