Bylo by to určitě těžké a asi bych si to ani nelajznul. Od čtvrtka jsem od rána do večera na nohou, nebyl jsem ani na pátečním tréninku, protože jsem musel chystat spoustu věcí. Připravujeme si s rodinou všechno sami, jelikož na to nemám najatou žádnou firmu. Asi bych to ani po fyzické stránce nezvládl. Ještě, když se to hraje ráno. Budu klukům držet palce a pokud bude možnost to sledovat, tak se podívám. V neděli totiž zase budu sklízet po svatbě, takže se k týmu připojím až v pondělí na tréninku.

Nemrzí vás, že spoluhráči u toho nebudou?

Mrzí mě, že nemůžou přijít ani na obřad, protože mají ráno trénink. To jsem čekal, že by aspoň přišli. Štve mě to, ale když jsem to v zimě řešil, tak termíny už nebyly a já jsem si říkal, pokud to tam skočí do prvního ligového kola, tak se nedá nic dělat. Strašně se těším, i když mě mrzí, že nemůžu hrát na Slavii. Ale i trenér to bral úplně v pohodě a popřál mi hodně štěstí.

Když se vrátíme k fotbalu, cílem je páté místo, co na to říkáte?

Byl bych strašně rád, kdyby se tady něco povedlo. Nebaví mě hrát jen tak, jak mě to nebavilo na jaře, tak by mě to nebavilo ani teď. Když budou mít všichni nějaký cíl a budou se chtít zlepšit, tak věřím, že dobré umístění bude.

V minulosti Prostějov pod koučem Šustrem vyhrával hlavně venku, bude těžké to otočit i pro domácí zápasy?

Body z venku jsou cennější a cesta domů je příjemnější, obzvláště, když jedete z druhého konce republiky a můžete si zazpívat. Na druhou stranu chceme, aby diváci přišli i v Prostějově. Chodí jich málo, osobně jsem zvyklý na vyšší počet a mrzí mě to. Prostějov je o něco menší než Opava, ale je to sportovní město a lidé by si měli udělat čas a přijít.

Přišlo spoustu nových hráčů, jak tmelíte vztahy?

Tmelíme to každý den na hřišti. Hráči se chcou učit, přijímají pokyny od trenéra, což je základ. Zažil jsem málo koučů, kteří v tréninku diskutují s hráči a dávají rozkazy, aby kluci hráli pod tlakem i na tom tréninku. Potom se to totiž přenese do zápasu. A pan Šustr je tak náročný, že ti kluci pracují pod tlakem opravdu každý den, takže nemají čas myslet na to, jestli tam něco zkazí nebo někoho neznají. Musí se učit rychle za pochodu. A pokud to nezvládnou, nebudou hrát.

K ruce budete mít Davida Gáče, který spoluhráče dost diriguje. Ulehčí vám tím práci?

Určitě. Když to musíte řídit, tak trošku ustupujete ze své hry, nejste tak koncentrovaný. Kdybych tohle musel dělat ve dvaceti, tak je to složitější, než když to dělám teď. Ale zase, co si uřídíte, to nemusíte dělat vy (úsměv). Kluci samozřejmě musí poslouchat a plnit to, i když to je někdy náročné.

Minulou přípravu jste promarodil, nyní vaše zdraví drží?

Jsem strašně rád, že jsem absolvoval tuhle přípravu, protože jsem dva roky žádnou neměl. Nejprve jsem měl zranění a pak jsem kvůli tomu měl další a další drobná zranění a nabalovalo se to. Nyní jsem vydržel, příprava byla náročná a měnili se povrchy, což mně jako staršímu nedělá dobře a projevuje se to, když ráno třeba vstávám z postele. Věřím, že to zužitkuji.