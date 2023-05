Přišel, viděl a zvítězil. Tak by se dal ve zkratce popsat debut trenéra Michala Šmardy na lavičce prostějovského Eskáčka. 52letý kouč, který se na Hanou vrátil zhruba po roce, kdy jako asistent skončil společně s tehdejším hlavním trenérem Šmejkalem, musel během tří dnů připravit své prohrami zdecimované svěřence na silný Vyškov. Svou úvodní misi ale zvládl na jedničku a může tak už ve větším klidu manšaft chystat na další těžký test, který se uskuteční na hřišti sparťanského béčka.

Trenér 1. SK Prostějov Michal Šmarda | Foto: Deník/David Kubatík

„Bylo by to paradoxně složitější třeba proti slávistickému béčku. Vysoká kvalita Vyškova hrála v naší přípravě na zápas svou roli a hráče více nabudila. Navíc v samotném zápase proti nám nestál někdo, kdo by chtěl pouze bránit. My jsme tak mohli trpělivě čekat na svou šanci, o které jsme věděli, že přijde, protože okénka ve vyškovské obraně jsou," říkal po zápase šťastný kouč Prostějova.

Michal Šmarda skončil na prostějovské lavičce už před rokem jako asistent tehdejšího kouče Šmejkala a nyní se na Hanou vrátil ze Žižkova, se kterým už jako hlavní kouč suverénně vedl skupinu B ČFL a kde za okolností, o kterých nechtěl příliš mluvit, náhle skončil.

„Byl jsem osloven prostějovským vedením, což mě potěšilo. Nejsem totiž v pozici, kdy bych mohl očekávat nabídku od Sparty, Slavie nebo někoho jiného z ligy a profi mužstev u nás zase až tolik není. Zkrátka vážím si toho a za tu práci jsem rád," okomentoval návrat do staronového působiště.

A nebyl to, zjednodušeně řečeno, moc jednoduchý návrat. Trenér Pavel Šustr skončil na své pozici po nedělní prohře v Táborsku, Šmarda nastoupil v pondělí a už ve středu tým čekal favorit z Vyškova. V prostějovské hře ale minimálně jiskra lepších zítřků vidět šla, což by se mohlo i díky důležitým třem bodům ještě umocnit.

„Každá podobná změna by měla přinést potřebný impuls. Na videu jsme si ukázali nějaké herní věci a myslím si, že jsme díky tomu eliminovali silné stránky hostů. Zároveň jsme si ukázali také to, v čem bychom se mohli zlepšit a musím říct, že už v zápase byla změna vidět," popsal náplň práce v té krátké chvíli.

„Snad se mi také podařilo nějakým způsobem probudit hráče, kteří tady byli hluboko za očekáváním. Měl jsem s nimi tedy pohovory, kde jsme si všechno vyříkali. Když se nastartují oni, nastartuje se i celý tým," dodal.

A jak si bude zvykat na novou roli hlavního kouče, kterou si ještě neměl možnost příliš osahat? Pomoci by mu mohly zkušenosti nabrané od koučů, se kterými v minulosti spolupracoval. Jedná se zejména o Václava Kotala (Žižkov, Sparta) a Martina Svědíka (Slovácko, Jihlava).

„Zkusil jsem si to už na Žižkově a chvíli i u juniorského týmu, byť to není úplně profesionální soutěž. Myslím si ale, že za tu dobu, co se tomu věnuji, jsem měl dobré učitele a něco od nich pochytil. Vážím si toho, že jsem s takovými trenéry mohl spolupracovat," uzavřel Michal Šmarda.