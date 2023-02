Na trávníku se momentálně nepohybuje kvůli vlastnímu zranění. Léčit se jezdí také do Prahy a právě při jednom z návratů z hlavního města se to stalo.

„Nečekaně jsme zastavili a průvodčí nám řekla, že je to kvůli jednomu pánovi, který ve vedlejším vagónu zkolaboval. Hledala, jestli není ve vlaku lékař. To sice nejsem, ale nabídl jsem se, že umím základy první pomoci,“ vysvětlil Mikulenka pro klubový web a společně s dalším cestujícím se pustil do oživování.

„Dávali jsme mu klasickou masáž srdce a střídali jsme se až do příjezdu záchranky. Ta si jej potom převzala a nakonec se podařilo navrátit puls,“ přiblížil Mikulenka, který ještě pomáhal při transportu do sanitky.

Mikulenka studuje obor Sportovní a rekondiční masér a je letošním maturantem. Zkušenosti z první pomoci tak má ze školy i fotbalového prostředí. „Všichni byli v té situaci zaskočení. Já byl chvíli také překvapený, ale rychle jsem si uvědomil, že základní principy znám. Jsem rád, že jsem pomohl,“ uzavřel Mikulenka.

Ten na podzim naskočil do pěti duelů FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Stejný počet zapsal za devatenáctku v celostátní dorostenecké lize, v nichž dal šest gólů. Je také členem reprezentace do devatenácti let, za kterou odehrál dva duely proti Dánsku a v jednom z nich se prosadil. V mládí nastupoval také za Vlčovice-Mníší a Frýdek-Místek.