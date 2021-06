Rok a půl vedl trenér Pavel Šustr ve druhé lize fotbalisty Prostějova. Letos s týmem dosáhl až na třetí místo, což sportovní ředitel hanáckého klubu pojmenoval výstižně jako „malý zázrak“. Není divu, že o služby trenéra s kořeny v Brně byl velký zájem.

Trenér Pavel Šustr | Foto: Deník / Miroslav Mazal

Nakonec zakotví ve slovenské Senici. Klub už jej sice na webu představil, on sám to ještě oficiálně odmítl potvrdit. „Jeden trenér mě naučil, že dokud není všechno hotové i na papíře, tak není nic jistého,“ omlouval se pětačtyřicetiletý kouč. „Práce v Prostějově mi přinesla velké potěšení. Když jsem do Prostějova šel, tak jsem věřil, že mě může posunout zase dál. Bylo to pro mě něco nového, po dlouhé době jsem šel z Brna. Byl jsem tu spokojený,“ doplnil.