Někdejší prvoligový útočník a později i trenér Zbrojovky Brno přichází na Hanou s jasnou vizí.

„Chceme zatraktivnit hru, aby lákala na stadion víc diváků, ale samozřejmě také tak, aby přinášela výsledky. Měl by to být fotbal, který se bude líbit, kde se bude něco dít, kde budou šance. Já mám rád akční fotbal,“ říká pětačtyřicetiletý Šustr.

O tom, kde čerpá inspiraci a jestli plánuje proměnit i prostějovský kádr, který se často považuje za přestárlý, promluvil v rozhovoru pro Deník.

Jak dlouho jste se rozhodoval, jestli přijmout nabídku vést Prostějov?

Nebylo to pro mě nijak složité rozhodování. Je to nabídka z klubu, který hraje druhou ligu. Pro mě osobně je to možnost posunout se o kousek dál. Proběhly asi tři schůzky, na kterých jsme si vyjasnili, jak by měla naše spolupráce probíhat. Domluvili jsem vcelku rychle.

Jaké úkoly jste dostal?

Zjednodušeně řečeno, zatraktivnit hru, abychom přitáhli na stadion diváky. Samozřejmě ale taky zároveň hru, která bude přinášet výsledky. Jsou to obecné věci, ale ve fotbale jasně dané.

Prostějovský tým, předpokládám, znáte velmi důkladně.

Ano, většinu znám i osobně. Ti, co byli v Brně, tak určitě všechny. Ale podrobně mám zmapovaný celý kádr, protože proti Prostějovu jsme hráli.

Musíme probudit hladovost u hráčů

Už máte jasno na kom budete stavět? Často se mluví o tom, že Prostějovu trochu scházela hladovost po úspěchu, která je vlastní zejména mladším hráčům.

Jsem přesvědčený o tom, že ta takzvaná hladovost někde v hráčích určitě je. My ji musíme najít a zase ji probudit. Samozřejmě se díváme i po posilách. Zejména po rychlostních typech. Na druhou stranu hráči, kteří tam jsou momentálně, ať je to Honza Polák, Alda Schuster, Karel Kroupa, tak i když jsou věkově starší. Přesto si myslím, že když budou mít chuť a budou dobře trénovat, tak mohou týmu prospět.

O vašem působení v Brně se mluvilo tak, že jste sázel právě na mladé hráče. Váš příchod do Prostějova tedy automaticky neznamená, že tzv. „staří“ to budou mít pod vámi těžké?

Každý trenér v každém týmu se vždycky snaží hlavně postavit takové hráče, kteří tomu týmu mohou pomoct a kteří jsou v ten daný moment nejlepší možní. Co se týče Brna, tak to taky nebylo jenom o mladých hráčích. Hrávali tam pode mnou Eismann, Magera, nebo Pavlík, tedy taky zkušení borci. Já s tím rozhodně žádný problém nemám. Pokud hráč akceptuje to, co po něm chci, tak je mi v uvozovkách úplně jedno, jestli je mu pětatřicet nebo osmnáct. Jako mladý hráč, když se chce dostat do týmu, tak musí ukázat, že je lepší než ten starší, tak úplně stejně to funguje i naopak. Když si zase ten starší chce prodloužit kariéru, tak holt musí trénovat třeba víc, než byl zvyklý v minulosti, protože tělo už funguje jinak, než v těch osmnácti. Rozhodně ale nejsem ten trenér, který by se koukal na věk. Ten pro mě není rozhodující.

Posily přijdou

S vedením už jste se bavili o případných posilách?

Ano, už jsme probrali i nějaká konkrétní jména na oživení kádru. Ale vzhledem k tomu, že jednání ještě probíhají, tak si na ně budete muset ještě nějakou dobu počkat.

V přípravě plánujete nějaké změny? Nebo vám ta již naplánovaná vyhovuje?

Budeme hrát Tipsport ligu a tím je to celkem jasně dané. Většina zápasů už nikam posunout nejde. Neříkám, že jsem spokojený, nebo nespokojený. Zápasy jsou zkrátka nachystané a průběh přípravy přizpůsobíme tomu, abychom všechny byli schopní odehrát. Není v tom žádný problém.

Kam byste se chtěl s Prostějovem dostat?

Cíle jsou samozřejmě vždycky výkonnostní a potom výsledkové. V zimní přípravě budu chtít, aby se hráči zaměřili především na tu svou výkonnost. To, co se děje na hřišti, nejvíce ovlivňují hráči. V tom smyslu s nimi budu chtít pracovat, aby si uvědomili, že to je jejich zodpovědnost. Vize našeho výkonu je taková, jak jsem naznačil. Měl by to být fotbal, který se bude líbit, kde se bude něco dít, kde budou šance. Já mám rád akční fotbal. Nemám úplně rád takové nějaké údržbové zápasy, to mě nebaví.

A výsledkové cíle?

Určitě si asi nebudeme nastavovat, kolik chceme bodů a kolikáté místo máme obsadit. Já jsem takový, že chci, abychom vyhráli pokud možno každý zápas. Nechci ale hráče dostávat pod nějaký tlak. Teď je pro mě důležitá spíš ta výkonnost. A jsem přesvědčený, že když bude podle našich představ, tak přijdou i výsledky.

Počítáte s tím, že budete v Prostějově pod menším tlakem než ve Zbrojovce?

V Brně to samozřejmě bylo od začátku nastavené tak, že musíme hrát o postup a návrat do první ligy je jasným cílem. V Prostějově bychom asi měli mít víc ten tzv. klid na práci. Ale já už jsem o tom mluvil, že mým cílem určitě bude zvládnout každý jednotlivý zápas. A to naší vlastní hrou. Takže nějaký tlak tam rozhodně bude, ale spíš na tu výkonnostní stránku.

Berete prostějovské angažmá i tak trochu jako šanci vykročit z brněnského domova ven?

Určitě to pro mě bude nové. Vlastně celou kariéru jsem strávil ve Zbrojovce až na to, kdy jsem byl asistent u juniorských národních týmů s trenérem Kotalem. Je to určitě krok jiným směrem. Budu poznávat jiné prostředí. Dá se říct, že budu poprvé v prostředí, kde budu nový a všichni ostatní se mezi sebou znají. Ale já tohle všechno beru jako výzvu. Jsem rád, že nabídka od Prostějova přišla.

Když jste zmínil trenéra Kotala, je právě on vaší největší inspirací, nebo možná vzorem, i když to může být trochu silné slovo?

V podstatě celou svou kariéru se snažím vzít si něco od všech lidí, které potkávám. Ať pozitivního, ale třeba i negativního. Vždycky se můžete něčím obohatit. Od každého trenéra jsem se něco přiučil, ať už to byl trenér Jarůšek, nebo třeba Václav Kotal, ale i další. Jeden vzor úplně nemám.

A vaše fotbalová vize? Kterému klubu by se třeba váš tým měl v ideálním případě a s uvážením českých podmínek blížit.

Přímočarost a rychlost hry Liverpoolu, ale nebo třeba právě i Slavie u nás, která teď hraje asi nejpohlednější fotbal u nás, který navíc přináší výsledky i spoustu akcí, to je směr, který je mi blízký a kterým bych chtěl jít. Rád se dívám na anglickou nebo německou ligu, kde se hraje ve velkém tempu. Liverpool je určitě nejen pro mě, ale pro spoustu lidí velkou inspirací.

Na to se tedy můžeme těšit v Prostějově?

(směje se) Byl bych strašně rád, kdybychom to dokázali lidem předvádět. Kdybychom se k tomu aspoň trochu přiblížili, byl bych určitě hodně spokojený.

Pavel Šustr

narozen: 13. října 1974

hráčská kariéra: Brno, Poštorná, Zlín, Mladá Boleslav, Panserraikos (Řec.), Jihlava, Drnovice, Bystrc, Perg (Rak.), Spratzen (Rak.), Bavory, Lanžhot, Rosice, Bořetice, Čáslavice, Ziersdorf (Rak.), Bohunice.

trenérská kariéra: Brno B, Brno mládež, reprezentace U16 a U17 (asistent), Brno