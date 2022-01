Je to tak a jsem rád, že jsem se do ligového celku konečně dostal. Velký dík patří trenérům, kteří mě znali z Prostějova a vybrali si mě. Doufám, že budu týmu trošku nápomocný a podaří se nám nejvyšší soutěž zachránit.

Na posun to vypadalo už v létě. Proč zkouška v Sigmě nevyšla?

Bylo to takové složitější, nevím, co si od toho Sigma slibovala nebo proč si mě brala na zkoušku, když nakonec přišel brankář ze Slavie. Bylo to pro mě trošku zklamání. Ale je to jejich věc a je to možná dobře, protože jsem se díky tomu dostal do Teplic a třeba to pro mě bude lepší.

V té době vám bylo čerstvě devětadvacet, nezatratil jste už na ligu?

To určitě ne. Samozřejmě mě to trošku zklamalo kvůli Sigmě, ale makal jsem dál a věřil, že ještě šance přijde.

Velké ztráty! Prostějov přišel o jedničku i nejlepšího střelce. Oba míří do ligy

Od kdy víte o zájmu Teplic?

Věděl jsem to trošku dopředu, asi na začátku prosince, protože jsem byl v kontaktu s vedením a s trenérem brankařů Petarem Aleksijevičem, který působil v Prostějově a teď je v Teplicích a má na tom velký podíl. Ale měl jsem další nabídky, které jsem řešil a zvažoval do poslední chvíle. Smlouvu jsem podepsal až v pondělí na dva a půl roku, jasno bylo dříve, ale na papíře do té doby nic nebylo.

Mluvilo se také o Dukle Praha, tak co rozhodlo ve prospěch Teplic?

Byly to dvě největší nabídky, které jsem zvažoval, bylo to padesát na padesát a nevěděl jsem, pro kterou se rozhodnout. Nakonec hrálo největší roli to, že Teplice hrají první ligu a zvolil jsem je i přesto, že nejsou v komfortní situaci. Prostě jsem chtěl zkusil ligu.

Hrál roli také kouč Jiří Jarošík, který působil v Prostějově?

Velikou. Pochybuju, že bych se z druhého konce republiky dostal do Teplic, kdyby tam nebyl takový realizační tým. Doufám, že to je i moje výhoda, že vím, co od nich čekat a oni zase ví, co čekat ode mě. Snad to bude pro obě strany prospěšné.

O místo se budete rvát se zkušeným Tomášem Grigarem.

Tomáš Grigar je v Teplicích kapitán, působí v tady celou kariéru, je obrovská osobnost, takže bude samozřejmě hodně těžké se prosadit. Ale to jsem také dopředu věděl a já to beru tak, že se od něj můžu zase spoustu dalších věcí naučit. Musím makat, trénovat a jestli na mě trenér ukáže první, páté nebo patnácté kolo, tak chci jít do brány a ukázat, že jsem sem nepřišel dělat pouze dvojku.

Velký návrat domů! První zimní posilou Sigmy se stal Jan Navrátil

S Prostějovem jste hráli nahoře, teď budete bojovat o záchranu, nemáte obavy?

Bude to rozdíl, ale druhá liga je o něčem jiném. Teď to bude zase o stupeň, možná o dva výš. S tím jsem do toho také šel, věděl jsem, jak na tom Teplice jsou, že se může cokoliv stát a snažím se si to nepřipouštět. Věřím, že ligu zachráníme. Je tady dobrý tým, musí si to pořádně sednout a bude záležet na detailech, protože příliš kol nezbývá. My musíme zvládnout důležitá první dvě kola doma.

Stěhujete se přes celou republiku, je také to životní změna?

Určitě. Je mi devětadvacet a nikdy jsem se nemusel z Olomouce stěhovat. Působil jsem ve Frýdku-Místku, v Prostějově, to vše bylo na dojezd autem. Teď jsem sbalil kufry a nevím, kdy se dostanu domů. Je to změna, ale s tím jsem do toho šel.

Hrálo to při rozhodování také určitou roli?

Kdyby to byla Praha, určitě je to lepší, ale jinou ligovou nabídku jsem neměl. Věděl jsem, že to je daleko a doma budu minimálně, ale proto ten fotbal dělám, abych se jednou do ligy nebo někam výš podíval a jak se říká, liga se neodmítá.

Je plus, že s vámi z Prostějova přichází i Filip Žák?

Určitě to je výhoda. Jsou tady kluci, kteří dojíždí a ještě je moc neznám. S Filipem spolu trávíme volný čas, máme pokoje vedle sebe, chodíme na večeře a podobně. Takže tady nejsem alespoň sám.

Podívejte se: Jak se měnil Jan Navrátil od debutu, přes odchod až po návrat

Bydlení už máte vyřešené?

Zatím bydlíme na hotelu, kde vydržíme ještě dva týdny, potom letíme do Turecka. Na začátku února si budeme hledat nějaké bydlení. Jsou různé možnosti. Máme tady vedoucího mužstva Pavla Verbíře, který se o nás dobře stará a pomáhá nám s tím. Už nám není osmnáct, takže budeme hledat každý svůj byt, máme přítelkyně a chceme soukromí. Přesto bychom byli rádi, kdybychom to měli kousek a mohli jezdit třeba na tréninky spolu.

Co vám na tento přesun řekla přítelkyně?

Bylo to dost na rychlo a zatím jdu do Teplic sám. Ona za mnou bude jezdit a pokud to půjde, pojedu i já domů. Uvidíme, jak to bude v létě.