Fotbalisté Prostějova zvládli domácí utkání s Jihlavou. Stačil jim k tomu jediný gól Roberta Bartolomea a ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE zapsali druhé vítězství z posledních tří zápasů.

Robert Bartolomeu | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Ve třetím utkání vedl tým Prostějova trenér Michal Šmarda a podruhé jeho svěřenci vyhráli. Opět na domácím hřišti a opět bez inkasované branky.

Pomohl k tomu také návrat kapitána Jana Schaffartzika do sestavy po jednozápasové absenci. „Měli jsme to tak nastavené. Po utkání s Vyškovem jsme se rozhodli i vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, že dostane pro zápas na Spartě volno, aby udělal všechno proto, aby byl na tenhle důležitý zápas připravený,“ objasnil kouč Michal Šmarda.

Po bezbrankové první půli rozhodl v 52. minutě hlavou po centru Koudelky Robert Bartolomeu. „První poločas byl z obou stran kvalitní. Soupeř i my jsme si vytvořili brankové příležitosti. Chyběla mi tam od nás větší touha se prosadit. Druhý poločas jsme si říkali, že je potřeba zodpovědně bránit, čekat na nějakou příležitost a pak se nám podařilo výborně sehrát akci na zadní tyč,“ popisoval.

Domácí pak přežili šance hostů na vyrovnání, jednou Jihlava dokonce nastřelila břevno. „Soupeř pak šel do většího rizika, poslal vysoké hráče dopředu a nakopával míče nahoru, snažil se prosadit také kombinačně a průnikovkama. Dobře jsme to blokovali, uskákali. Dvě nebezpečné šance ale Jihlava měla. Také my jsme z protiútoku měli dvě příležitosti. Utkání bylo otevřené až do konce,“ říkal Šmarda.

„Mančaft šel za vítězstvím bojovností, vůlí a štěstíčko se otočilo k nám. Získali jsme velmi důležité body, za které jsme rádi,“ dodal.

Po výhře nad Vyškovem (1:0), porážce na Spartě (0:2) a nyní výhře s Jihlavou vypadá tabulka druhé ligy pro Eskáčko pozitivněji.

„Řekli jsme si cestu, kterou se musíme vydat. Na Spartě jsme dostali dva góly ze standardek, takže ze hry jsme tři duely neinkasovali. Když jsem přišel k týmu a viděl jsem počet inkasovaných gólů, tak byl nejhorší, tím pádem jsme se museli odrazit od dobré defenzivy a věřit, že si vytvoříme nějaké šance a proměníme je. Základ je nula vzadu a vyhrávat doma, což se nám daří. Věřím, že v tom budeme pokračovat,“ sdělil Šmarda.

Právě Jihlavu dostal Prostějov pod sebe a poskočil na 12. místo. „Narazili jsme na velmi silného, fotbalového protivníka, jehož postavení v tabulce neodpovídá jeho fotbalovým kvalitám,“ uznal.

Náskok na sestupovou příčku má šestibodový, nicméně patnáctá Opava má utkání k dobru a poslední Slavia, která ztrácí na Prostějov sedm bodů, také.

Nyní prostějovský celek ale čekají dva těžké duely na půdě první Karviné a následně přivítá druhou Líšeň. „Těžké zápasy, ale nachystáme se na každého soupeře a budeme se snažit urvat každý bod,“ uzavřel Šmarda.

1. SK Prostějov - FC Vysočina Jihlava 1:0 (0:0)

Branka: 52. Bartolomeu.

Rozhodčí: Orel – Kříž, Bureš. ŽK: Bartolomeu, Koudelka, Vejmola (PRO). Diváci: 560.

Prostějov: Vejmola – Bialek, Gábriš, Schaffartzik, Bolf, Rolinek (71. Vlachovský) – Bartolomeu (87. Blahuta), Chvěja (79. Zbožínek), Moučka (87. Gouamene), Koudelka – Malec. Trenér: Michal Šmarda.

Jihlava: Jágrik – T. Svoboda, Vedral, Gabriel, Křišťál (85. L. Fila) – Tureček, Piško (85. Tall), Lacko – Křehlík (76. Vítek), Araujo-Wilson (65. Záhradník), Selnar. Trenér: Michal Vávra.