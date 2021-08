V rodném městě a bývalém působišti se trenér Jiří Jarošík musel obejít bez zkušeného záložníka Petra Jiráčka.

„Zranil se v utkání se Zbrojovkou a nevíme, na jak dlouho to bude,“ osvětlil asistent trenéra Matěj Vybíhal.

Hosté nezačali utkání úplně nejlépe. „Nedrželi jsme balon, soupeř nás dostával pod tlak standardními situacemi, ale kolem třicáté minuty jsme vyrovnali hru a měli jsme náznaky šancí,“ popisoval Vybíhal.

A to rezonovalo ve vedoucí gól. Ve třetí minutě nastavení prvního poločasu se prosadil Vasil Kušej, který poslal z hranice šestnáctky míč do sítě. Byl to pro něj tedy radostný návrat, protože ještě na jaře válel v dresu Ústí.

„Byla to krásná individuální akce. Vasil prokázal určitě kvalitu, kterou má. Nechci říct, že by do toho dával proti bývalým spoluhráčům více než v jiných zápasech. Byl to jeho standard a věřím, že může hrát ještě lépe,“ hodnotil Vybíhal. Bohužel pro Eskáčko vedení nevydrželo až do konce.

V 73. minutě se prosadil Chodora a zachránil pro domácí bod, se kterým se museli spokojit i prostějovští.

„Možná nám docházely síly nebo se soupeř více vyhecoval, ale opět hrozil přes standardky a po jednom rohu, kdy nám ošetřovali hráče, tak se prosadil na přední tyči a srovnal. V závěru jsme měli nějaké náznaky, ale nic jsme nedotáhli,“ uzavřel asistent.

V dalším kole přivítá Prostějov příští sobotu v 17 hodin tým Třince, ještě mezi tím ale má ve středu v 18 hodin na programu 1. kolo MOL Cupu ve Vratimově.

FK Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov 1:1 (0:1)

Branky: 73. Chodora – 45+3. Kušej.

Rozhodčí: Švagr – Dobrovolný, Pfeifer. ŽK: Brak – Schuster. Diváci: 936.

1. SK Prostějov: Mucha – Machynek, Schuster, Bala, Zapletal – Bartolomeu, Kopřiva (74. Hausknecht), Omale, Kušej (79. Vichta) – Žák (74. Sus) – Koudelka (61. Vlachovský). Trenér: Jiří Jarošík.

Ústí nad Labem: J. Plachý – Alexandr, Brak, M. Bílek, Chodora – Miskovič, Mechmache – Emmer, Jiránek (61. Angelozzi), Ogiomade – Krobot. Trenér: Jaromír Jindráček