Bude to opravdu váš poslední půlrok?

Myslím si to tak. Troufnu si říct, že to bude můj opravdu poslední půlrok v roli profesionálního hráče na hřišti.

Chtělo se vám vlastně do zimní přípravy?

Když to teď tady tak vidím, tak se mi tedy nechce vůbec (směje se). Jinak jsem ale do přípravy s klukama naskočil normálně. Všechno je standardní. Proti Baníku se zkoušeli nějací noví kluci i vepředu, takže proto jste mě mohli vidět jen v civilu na lavičce.

V dalších zápasech Tipsport ligy už hrát budete? Nebo máte přece jen trochu volnější režim?

Volnější režim určitě ne. To od nového trenéra rozhodně nehrozí. Jak jsem ale říkal, potřebovali jsme vidět některé mladší kluky. Do přáteláků ale určitě zasáhnu. Kdy to bude, to zatím sám nevím.

Je pro vás příchod nového trenéra novou motivací?

Nějaké novinky jsme všichni zaznamenali. Přece jenom máme za sebou jen pár dní přípravy. Seznamujeme se navzájem. Věřím, že příchod nového trenéra ale bude nakonec ku prospěchu věci.

Byl už podle vás potřeba nový impuls pro mužstvo v podobě příchodu nového kouče?

Lehce navzájem okoukaní už jsme asi byli, to je fakt. Stejně tak ale víme i to, že potřebujeme další změny v hráčském kádru, abychom se mohli posunout dál. Postupně potřebujeme omladit.

Vytipování vhodných hráčů do tohoto konceptu, to už bude od léta vaše práce?

Jsme domluvení na tom, že společně s panem Dudíkem to nějakou dobu budeme dělat spolu a od léta bych to měl převzít natrvalo.

Jak se bude oficiálně vaše funkce jmenovat?

Zatím jsme to oficiálně nepojmenovali nijak, zatím jsem pořád ještě hráč. Do léta ještě máme nějaký čas (usmívá se).

Je zrovna tato práce vaše parketa?

Myslím si, že ano. Z toho, co zjišťuji, vidím, že mě to určitě bude bavit. Už proto, že mám možnost zůstat u fotbalu, který jsem dělal díky kariéře přes dvacet let. Musím poděkovat vedení Prostějova a panu Jurovi, že mi tuto příležitost dal.

Kam by podle vás jako funkcionáře měl Prostějov v nejbližších letech směřovat?

Naše nejbližší cíle jsou dané už z nedávné minulosti. Chtěli jsme se etablovat ve druhé lize tak, abychom byli bráni jako stabilní účastník a vyhnuli se pravidelně nějakým bojům o udržení. Myslím si, že se nám to docela i daří. Tímto směrem určitě budeme chtít pokračovat.

Trenér Pavel Šustr o Karlovi Kroupovi

„O Karlovo pokračování v týmu jsem hodně stál. Dokud ho nenahradíme jiným kvalitním útočníkem, tak budu moc rád, že v týmu bude. Do zápasů půjde v uvozovkách až si sám řekne. Fotbal ještě pořád dělá především proto, aby hrál i zápasy.“