„Myslím, že jsme nezanechali úplně špatný dojem, na druhou stranu je jasné, že rozhoduje výsledek a body, takže spokojení mohou být jen domácí,“ litoval zkušený útočník Karel Kroupa, který okomentoval i slušnou atmosféru na "uzavřeném" stadionu. A přišel s originálním nápadem, jak ji zajistit i v sobotu doma.

Čtyřicátník, který se v Pardubicích na hřiště dostal z lavičky v 68. minutě, mohl být krátce nato hrdinou. Po pasu za obranu šel náhle sám na brankáře Boháče a mohl srovnat na 1:1.

„Dostal takový zvláštní balon, podařilo se mi ho i zpracovat tak, jak jsem chtěl,“ popisoval situaci, která se nakonec pro výsledek zápasu ukázala jako klíčová. Poslední fáze se totiž Kroupovi nepovedla podle představ.

„Zakončení bylo už trochu na dlouhou nohu. Gólman navíc velmi dobře vyběhl. Chtěl jsem ho dloubnout přes nohu, což se mi povedlo, ale bohužel jsem netrefil bránu. Kdyby se mi to podařilo, tak věřím, že jsme tady mohli bodovat,“ vykládal prostějovský matador.

Jedinou úspěšnou střelou celého zápasu tak zůstala lehce kuriózní branka Tomáše Čelůstky z prvního poločasu. Pardubický obránce ve skluzu dorazil sraženou zpětnou přihrávku, která se pomalu koulela napříč prostějovským malým vápnem.

Díky ní favorit splnil svou roli a upevnil si postavení na čele peletonu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

„Byl to první zápas po dlouhé pauze. Myslím si, že oba dva mančafty umějí sehrát i lepší partii,“ soudil Kroupa.

„Bylo to jako první ostrý zápas po zimní nebo letní pauze. Ty jsou vždycky takové trochu nervózní. Všichni si trochu zvykali. Snad se rozjedeme k ještě lepším výkonům,“ doufá.

V Pardubicích jako "normální zápas"

Utkání se stejně jako všechny další zápasy v Česku hrají v režimu, kdy na stadion může pouze 300 osob. V Pardubicích však byla atmosféra skoro jako obvykle.

S otevřenou stranou stadionu sousedí restaurace, na jejíž zahrádce se sešla řada fanoušků. Hrstka fanoušků seděla i na hlavní tribuně.

„V Pardubicích tolik lidí nechodí, takže jsem měl pocit, jako kdyby to byl skoro normální zápas,“ říkal Kroupa.

„Pro fotbalistu to bylo určitě lepší. Dost dobře to ale nechápu, když jsou takové obstrukce. Nás nechávají chodit v rouškách a na střídačce sedíme od sebe ob jedno sedadlo, a za brankou pak stojí v podstatě normálně celý kotel, kde jsou lidé vedle sebe, pijou pivo. To je hodně pofidérní,“ kroutí hlavou Kroupa.

Alespoň několik fandů pustí na sobotní zápas s Vítkovicemi i Prostějov.

„Napadlo mě, že bychom někde vzadu s vedením udělali nějakou hospůdku a fanoušci by tam mohli být na zahrádce. Asi to ještě probereme,“ smál se prostějovský útočník, který už se pomalu připravuje na letní konec kariéry. Pak se stane sportovním ředitelem.

V sobotu však ještě bude chtít jako hráč zajistit „Eskáčku“ klidný zbytek sezony. V případě výhry by se Prostějov svému soupeři, který je na patnáctém sestupovém místě, vzdálil na 12 bodů.

„Bereme to tak, že když ten zápas zvládneme, tak budeme mít do zbytku sezony větší klid. Některé hráč jsme na to i šetřili. Vrátí se nám Milan Lutonský po kartách. Sestava se může protočit. Uvidíme. Každopádně bude to moc důležitý zápas,“ uvedl Kroupa.