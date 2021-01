Jen se vžijte do role pracovníka klubu ze druhé ligy. Potenciální posily z nižších soutěží jste mohli vidět maximálně do října, pak soutěže zastavil koronavirus a nadějní fotbalisté od třetí ligy dolů nemohli drahnou dobu ani trénovat. Přípravné zápasy na zimu si můžete domluvit. I to má ale háček. První liga startuje už v polovině ledna a zbytek je zase závislý na koronavirové situaci. Do toho povinnost testovat se.

„Není to nic jednoduchého. Pro všechny z nás je to nové,“ říká prostějovský ředitel.

„Každý den řešíme nové nečekané věci. Bohužel ani na svazu nebo LFA často nevědí, co a jak, protože zase neví, co jim povolí ministerstvo zdravotnictví,“ dodal.

Na středu máte domluvený zápas s Baníkem (od 11 hodin). Ten se hrát bude určitě?

Před každým zápasem potřebujeme projít testy. A to celý tým. Jednak je to náročné finančně, navíc nemáme zcela jasné informace, zda by nestačily antigenní testy, které jsou přece jen levnější. Před zápasem s Baníkem jsme prošli PCR testy a neponechali nic náhodě.

A další zápasy v přípravě?

Máme domluvených celkem 12 přáteláků, ale jestli budeme moct všechny odehrát, to není jisté. Jsou tam třetiligoví soupeři, kteří ale mají zatím zakázáno trénovat. O víkendu jsme měli v plánu zápas s Opavou, který se zrušil kvůli jejich soustředění. Měli jsme za ně zaskočit proti Bialsku Biale. Nakonec ale Opava do Portugalska neodletěla, takže nyní soupeře nemáme. Je to komplikovaná doba. Uvidíme, jestli se nám podaří ještě někoho sehnat. Jinak bychom asi hráli mezi sebou.

Nijak zvlášť jste do něj přes zimu nezasahovali. To kvůli povedenému podzimu?

Kádr se hodně změnil v létě. Odešli zkušení hráči, měli jsme trochu strach. Mužstvo si ale sedlo výborně. Z 21 hráčů mohl jít kdokoliv do základu, přesto jsme tři museli posílat na tribunu. Kluci ukázali kvalitu a těch 20 bodů je ve 12 zápasech neskutečných. Navíc k tomu přidali i celkem pohlednou kombinační hru. Opustil nás jen Kuba Rolinc, kterému skončila smlouva. Omale je na zkoušce v Boleslavi. Zbrojovka si vzala do přípravy Martina Zikla. Tam si řekneme, co a jak po jejich soustředění.

Omale na podzim zazářil. Byl o něj velký zájem?

Ptalo se po něm několik prvoligových klubů, nakonec šel do přípravy s Mladou Boleslaví. Je tam na desetidenní zkoušce.

Ještě někdo si vysloužil podobnou pozornost?

Opava a jeden ze slovenských týmů se zajímaly o Romana Balu. Tam to bylo poměrně konkrétní, ale nakonec z toho sešlo. Mluvilo se o dalších dvou hráčích, ale nešlo o nic konkrétního.

Každopádně se vám daří naplňovat novou koncepci.

Trenér Šustr rád pracuje s mladými hráči a evidentně to nese ovoce. Náš cíl je teď přesně takový. Ukázat hráče u nás, vzájemně si pomoct a třeba ho posunout do nejvyšší soutěže.

Pozvali jste do přípravy nějaké hráče z nižších soutěží?

Jen naše hráče a dva mladé ze Sigmy. Do přípravy jde Adam Dittmer, který byl hostovat ve Vyškově a pod trenérem Trousilem udělal velký kus práce. Vrátil se také Athanasios Fokaidis, který byl ve Frýdku-Místku, a také Radek Smékal z Hostouně. Ze Sigmy jsme si vytáhli Marka Hausknechta, což je mladý běhavý střední záložník a náš bývalý hráč. Po soustředění na Maltě se má připojit útočník Tomáš Zlatohlávek.

Vrátit se má také Jan Koudelka z Brna. Je to už stoprocentním že bude v Prostějově?

Zatím počítáme s tím, že bude hrát u nás. Ale samozřejmě se může stát, že se mu ozve někdo z první ligy.

Kdyby zůstal, tak to bude velká posila. Souhlasíte?

Rozhodně. Je to v osmadvaceti letech už zkušený hráč. Navíc použitelný na více postů. Stoprocentně by nám pomohl.

PROGRAM PŘÍPRAVY 1. SK PROSTĚJOV

středa 6. ledna: Baník Ostrava – Prostějov (11)

sobota 9. ledna: soupeř v jednání

16. ledna: Prostějov Kroměříž (10), Prostějov – Zlín B (12)

23. ledna: Prostějov – Uničov (10), Prostějov – Frýdek-Místek (12.30)

29. ledna: Prostějov – Blansko (11)

6. února: Prostějov – Líšeň (11)

13. února: Prostějov – Otrokovice (11)

20. února: Prostějov – Třinec(12.30)

27. února: Blansko – Prostějov (11)

Pozn.: Časy zápasů i soupeři se mohou kvůli aktuální koronavirové situaci měnit