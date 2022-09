„Byl jsem rozhodnutý, že Honzu Koudelku nepostavím,“ říkal kouč Pavel Šustr po utkání v Příbrami (2:2). A byla by to chyba. Už po půl hodině hry měl na svém kontě ofenzivní hráč dvě branky a Eskáčko vedlo 2:0.

„Takhle je to pěkný příběh, ale škoda, že nevedl ke třem bodů, které potřebujeme. Pro mě osobně je to dobře, protože se mi moc nedařilo, dal jsem dva góly. Ale máme jen jeden bod,“ litoval Koudelka.

Prostějov čeká na výhru už šest utkání (3 remízy, 3 porážky). A trenér Pavel Šustr nebyl spokojený s výkony týmu ani s těmi, které předváděl právě Koudelka.

„Nedařilo se mi nic. Ani přihrávky, ztrácel jsem hodně balonů, což se mi předtím úplně nestávalo. Vůbec nevím, čím to bylo. Neřekl bych, že fotbalu dávám málo, ale asi jak se nám nedařilo všem, tak sám jsem ani moc na míči nebyl, když už ano, tak jsem to nevyřešil dobře,“ uznal Koudelka.

Vše vyvrcholilo utkáním ve Vlašimi a debaklem 1:6, ve kterém byl střídán už o půli a následně jej kouč kritizoval.

„Mluvili jsme spolu, nějaké věci jsme si řekli, vím, že mě úplně forma nepotkala. Bylo tam více věcí. Přínos pro tým nebyl úplně dobrý z mé strany. Doufám, že se to teď tou středou otočilo a půjde to už jen k lepšímu,“ věří fotbalista.

Přišel ale o pozici kapitána, na které jej vystřídal zkušený Jan Schaffartzik. „S trenérem jsme o tom mluvili, řešili jsme to i v kabině. Roli kapitána jsem za těch šest kol moc nesplnil, výsledkově se nedařilo, ani já jsem to moc nezvedl,“ je si vědom Koudelka.

I ten patří mezi zkušené hráče a měl by být tahounem. Přesto si nemyslí, že by tahle tíha měla vliv na jeho výkonnost. „Už jsem v Prostějově nějaký pátek. Nevím, jestli to má vliv. Vždycky něco stojí na útočících hráčích, něco na obráncích. Po prvním kole jsme měli tři body, vyhráli jsme na Slavii, potom to už ani herně nebylo ono, dostali jsme se dolů, což vyvrcholilo ve Vlašimi hrozným výsledkem a hlavně hroznou hrou. Bylo to všechno se vším,“ přemítal.

Už v sobotu čeká prostějovské fotbalisty domácí duel s Táborskem. A co budou podle Koudelky muset změnit? „Proti Vlašimi nám nefungovalo vůbec nic. Tam jsme vypadli z role. Teď je už pro nás každý zápas důležitý, ať hrajeme s kýmkoliv. Musíme k tomu přistoupit jako druhý poločas v Chrudimí a první v Příbrami, že se budeme rvát o každý bod, musíme pracovat celý zápas, bojovat a zkoncentrovat se po celých devadesát minut. Věřím, že se to otočí,“ uzavřel.