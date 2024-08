S tím bylo spojeno velké očekávání, které bylo z velké části splněno. Jakmile se člověk dostal do areálu, tak na něj dýchlo fotbalové prostředí. Nová tribuna za střídačkami nesmírně pomohla. Designově vypadá krásně, je velká, krytá, plná sedaček, které jsou pohodlné. Ještě lépe vypadala během utkání, kdy ji zaplnili diváci, kterých bylo na utkání přes dva tisíce, ač oficiální počet zní 1680. Spousta z nich navíc postávala také za bránou či zasedla na starou protilehlou tribunu.

Když se člověk poohlédne po druholigových stadionech v Česku, tak si řekne, kéž by tohle byl alespoň standard. Tribunu si pochvalovali také fanoušci, byť kaňkou byly fronty u vstupu a občerstvení. Nicméně, na tomhle se dá - mělo by a věřím, že to klub udělá - do příště zapracovat. Jedná se o takzvané porodní bolesti, které provázejí téměř vše nové či začínající. Prostějov navíc bojoval, aby všechno stihl k danému termínu a mohl hrát doma. Zkrátka je potřeba doladit detaily.

Hustý trávník

Kromě tribuny zaujal také trávník, který byl hustý, krásně zelený a rovný. Dalo by se říct, že doslova svádí ke krásnému kombinačnímu fotbalu, o který se Prostějov pokoušel, byť z něj branku nevykouzlil. Ve druhém poločase dokázal Zlín, plný exligových hráčů, zatlačit a vytvořit si šance.

Suma sumárum i přes fronty a porážku 0:2 je prostějovský stadion milníkem a velmi pozitivní věcí. Je teď jen na klubu, aby na něj neustále lákal diváky a nová tribuna v dalších kolech nebyla poloprázdná. Ve středu odpoledne fanoušky neodradilo ani to, že byl všední den a úmorné vedro. Hrací den v pátek v 18 hodin by jim tak také nemusel vadit - navíc v období, kdy se nižší soutěže hrají až o víkendu, takže nehrozí kolize. Duely se nebudou krýt ani s ligovou Sigmou a na chaty a výlety můžou lidé vyrazit o víkendu. Zaplněná tribuna a dobrý fotbal v Prostějově, to si asi přeje každý sportovní fanoušek v regionu, protože ve středu to byl svátek, který se může (ale nemusí), stát za jistých okolností rutinou, která se bude opakovat co čtrnáct dní při domácích zápasech Eskáčka.

Ideální fotbalový zážitek

A pokud to posuneme ještě o další levely výš a Eskáčku se povede dovést stavbu do konce a celý stadion se uzavře do podobného vzhledu, jako je ten v Karviné, může být opravdovou chloubou. Představte si kompletní stadion a utkání večer hrané pod světly. Pokud fanoušek dostane na takovém stadionu dobrý výkon, krásný fotbal od obou týmů, je na co se těšit. K tomu navíc vychlazené pivo a dobrou klobásu bez velké čekačky… Nemohl by říct ani půl slova a jsem přesvědčen, že se rád bude vracet.