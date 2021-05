Pět kol před koncem je nyní čeká další výzva, v úterý od 17 hodin přivítají lídra z Hradce Králové, který drží sérii osmi výher. Jedině vítězství udrží svěřence Pavla Šustra ve hře o titul.

„Po Ústí jsme dobře psychicky i fyzicky nachystaní. Důležité bude uhlídat jejich gólostrůjce,“ ví stoper Roman Bala, který od září nechyběl na hřišti ani minutu.

Jak hodnotíte zápas v Ústí?

Rozhodl určitě první poločas, ve kterém jsme hráli opravdu dobře a oni na sebe koukali a vůbec nevěděli. Škoda, že jsme nedohráli některé další situace. Šli jsme třeba čtyři na jednoho a neproměnili jsme. Bylo tam i hodně střel. Úvodní dějství jsme měli vyhrát 4:0 a nemuseli bychom se tolik strachovat o tři body.

Přesto se do zápasu s Hradcem určitě půjde lépe po výhře, že?

Určitě by nám to mohlo pomoci. Porazili jsme kvalitního soupeře, který hraje pohledný fotbal a drží se v tabulce hodně nahoře. Vítězství si vážíme a jsme díky němu dobře nachystaní jak psychicky, tak fyzicky.

Mluvili jsme o neproměněných šancích v Ústí, podobné to bylo s Chrudimí. Hradec bude tyto situace pravděpodobně trestat.

Věřím, že do třetice budeme příležitosti dávat. S Hradcem si jich navíc vypracujeme určitě méně, protože má ještě větší kvalitu než předešlí soupeři a čeká nás nejtěžší zápas na jaře.

Hradec má vepředu obrovskou sílu. Vašulín dal osm branek a Dvořák s Prekopem sedm, jak na ně?

Na jaře, když jsme v Hradci vyhráli 1:0, tak se zápas Prekopovi úplně nepovedl a brzo střídal. Dvořák byl v Sigmě a je to klasický silový hrotový útočník, kterému nechybí technika. Vašulín tehdy nastoupil až v závěru, protože byl po zranění, ale měl určitou kvalitu. Nevytáhli si ho z Chrudimi jen proto, že to má blízko, ale taky protože dal za Chrudim v minulé sezoně spoustu gólů. Není to jen o nich. I ve středu hřiště mají kvalitní hráče jako Vlkanovu nebo Radu. Musíme jejich gólostrůjce uhlídat.

Zmínil jste podzimní střetnutí. I přes výhru vás Hradec přehrával, bude pro vás plus, že budete moci spoléhat na rychlé protiútoky?

Může to být výhoda. I v minulém utkání jsme v prvním poločase dvakrát utekli a byla z toho penalta a gól. Ale od té doby nás Hradec přehrával a do ničeho nepouštěl. Hrálo se na jedné půlce, takže toho se budeme chtít vyvarovat a snažit se vytvořit si víc šancí.

Na co jste se chystali?

Vždycky se zaměřujeme na sebe. Soustředíme se na to, co nám v předešlém zápase nešlo a pracujeme na tom, abychom se v příštím zápase v těchto atributech zlepšili. Moc se nedíváme na soupeře.

Co bude klíčem k úspěchu?

Dobrá organizace hry. Nejenom obrana, ale celý tým si nejprve musí plnit úkoly dozadu a až potom přemýšlet nad útokem. To bude hrát obrovskou roli. Bude samozřejmě důležité dotáhnout do konce vypracované šance a uhlídat standardní situace, s nimiž jsme měli problémy.

Hradec táhne sérii osmi výher v řadě…

Víte, co se říká, každá série musí jednou skončit a já doufám, že to bude zrovna v Prostějově a my k tomu navíc zlomíme naši špatnou bilanci na domácím hřišti.

Neproběhlo v šatně, že je pro vás nevýhoda hrát doma?

Něco takového tam bylo, ale nebudeme na to myslet. Navíc můžou přijít i nějací diváci, doufám, že nás podpoří a pomůžou nám. Když budeme bojovat, tak věřím, že zápas zvládneme. Chceme to Hradci co nejvíce zkomplikovat. Kdyby vyhrál, tak už bude mít opravdu velký náskok, když jim body vezmeme, tak to ještě nebude hotové a stát se může cokoliv.