Ač byli v zápase 19. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY v mnoha aspektech lepší, nakonec prostějovští fotbalisté padli s příbramským lídrem v poměru 0:2 a v tabulce se znovu o něco propadli. Kromě chyb v obraně byla na vině i špatná koncovka. Zvláště to pak mohlo mrzet kapitána Jana Schaffartzika.

Jan Schaffartzik | Foto: Deník/Petr Widenka

„Věděli jsme, o co hrajeme. Naprostou většinu času jsme byli u míče, kopali jsme třináct rohů a všechno nasvědčovalo tomu, že bychom v tomto zápase měli bodovat. No ale udělali jsme dvě chyby, které soupeř dokázal využít. My jsme měli šance jako kráva, ale nedali jsme je," soukal ze sebe chvíli po skončení zápasu viditelně smutný a naštvaný prostějovský kapitán.

On sám mohl svému týmu pomoci s nepříznivým skóre něco udělat. Sám se během zápasu dostal ke dvěma nebezpečným hlavičkám a také pět minut před poločasem napálil břevno brankáře Melichara.

„Po rohu jsem si pomohl tělem, stoper míč podskočil a ten mi padal k zemi. Já jsem v tu chvíli jen čekal, až bude v optimálním místě na střelu. Najednou jsem byl ale už příliš blízko, a tak jsem si řekl, že to prostě propálím. A propálil jsem to pouze do břevna," lomil rukama.

Hanáci proti Středočechům vsadili při postupu do útoku zejména na vysoké míče. Po zemi útoků postupovalo minimum. Čím to bylo dáno? „Zčásti kvůli terénu, který nebyl ideální. Hlavně jsme ale měli oproti soupeři výškovou převahu. A jak se ukázalo, byla to celkem úspěšná taktika. Alespoň co se týče vytváření závarů před brankou. Kolikrát míč prolétl těsně kolem jedné z tyček. Na to se ale hrát bohužel nedá. Prostě to tam nepadlo," vysvětloval.

Do jara vstupovalo Eskáčko na velice dobrém sedmém místě. Nyní, po třech odehraných zápasech a pouhém jednom uhraném bodu proti Varnsdorfu, se ale svěřenci Pavla Šustra propadli extrémně vyrovnanou tabulkou na příčku dvanáctou a pouhý jeden bod je dělí od patnáctého, tedy prvního sestupového místa, které nyní okupuje béčko pražské Sparty.

„Emočně to teď prožíváme hodně silně. Všichni jsou naštvaní, protože se znovu nacházíme ve stejné fázi, v jaké jsme byli už jednou na podzim. Nyní bude záviset jen na nás, jak budeme silní," konstatuje Schaffartzik.

„Jsem přesvědčen, že na to máme, protože hrajeme dobrý fotbal. Teď už ale nesmíme hrát na krásu, ale účelně. Na krásu jsme mohli hrát v dorostu a mohli bychom na ni hrát, kdybychom byli první. Musíme si vzpomenout na to, jak jsme z toho srabu dokázali ještě předtím," uzavřel.