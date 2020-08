„Tvoříme úplně nový tým, odešlo deset hráčů, takže téměř kompletní jedenáctka,“ říká předseda 1. SK Prostějov František Jura. Aktuální otázkou jsou ale také finance, protože prostějovský klub počítá s milionovou ztrátou. „Hrozí velký průšvih, pokud se stát nepostaví k profesionálnímu sportu čelem,“ upozorňuje fotbalový boss.

V kádru během léta nastaly radikální změny, které tady ještě nebyly. Co dál s prostějovským fotbalem?

Jsou to zásadní změny, protože z kádru odešlo deset hráčů, což je nebývalá porce. Takový počet hráčů ještě nikdy před začátkem sezony neskončil. Tvoříme úplně nový tým. Ti, kteří přichází, jsou víceméně mladí kluci kolem dvaceti let. Odešla zkušenost. Nebude to mít trenér a realizační tým jednoduché, ale touhle cestou jsme se chtěli jednou vydat. Už jsme to avizovali dva tři roky zpátky, že přijde ta doba, kdy budeme chtít stavět na mladých hráčích, kteří mají ambici posunout se dál do první ligy.

Je vaší vizí vychovávat hráče pro nejvyšší soutěž?

Ano, chceme jednou za čas vychovat hráče a pracovat na něm tak, aby se dostal do ligy a klub byl díky tomu aspoň částečně samofinancovatelný z těchto sportovních odchodů. Jinak cíle zůstávají stále stejné: Umístění v horní polovině tabulky a postupné zlepšování herního projevu.

Aby se hrál v první řadě atraktivní fotbal?

Samozřejmě. Myslím tím, abychom se snažili být dominantní na míči a hráli tak, aby lidé přišli na stadion a aby je fotbal bavil. Myslím, že v těch posledních zápasech minulé sezony se nám to dařilo, lidé odcházeli spokojení s tím, jaký se hrál fotbal.

Výsledkové cíle se v posledních sezonách splnit nepovedlo.

Ano, bohužel jsme dvakrát po sobě tento cíl nesplnili. Loni nám chyběly dva body, letos, bod na osmé místo. Bylo to těsné, ale musíme říct, že jsme to zkrátka nesplnili. Teď je cíl stejný a vzhledem k tomu, že už je ve druhé lize jen čtrnáct mužstev, tak to znamená být do sedmého místa. Cíle mít musíme, děláme pro to všechno. Nechci říct, že stačí být desátí a zachránit se.

To znamená, že se nezříkáte ani těch nejvyšších met?

V horizontu tří čtyř let, po rekonstrukci stadionu, bychom si chtěli zahrát třeba baráž o první ligu, zkrátka hrát o ty úplně nejvyšší příčky. Cíle vždycky budou, jinak by nás to nebavilo (usmívá se).

Pokud nepomůže stát, bude to průšvih

Teď se ale klub nachází v těžké situaci ohledně financí. Máte obavy?

Je to velký problém. Pokud nepřijde rychlá a adresná pomoc, tak budeme mít problém, abychom ligu dohráli – ne kvůli covidu, ale kvůli finančnímu zajištění.

Prozraďte, v čem konkrétně nastal ten hlavní problém.

Byly nám zkráceny dotace z Ligové fotbalové asociace (LFA). Musíme si platit všechny testy na covid. Za těchto podmínek nebudeme jediný klub v lize, který bude mít existenční problémy. Vnímám, že stát se snaží něco dělat, pokud to ale přijde až po Novém roce, tak půlka mančaftů už nemusí hrát. Pokud se stát momentálně nepostaví k profesionálnímu sportu čelem, tak to bude velký průšvih.

Bude to boj o přežití?

Věřím, že už jsme stabilním klubem druhé ligy – co se sportovní stránky týká – doufám, že to potvrdíme. Ale co se týká stránky finanční, tak samozřejmě bojujeme jako ostatní mužstva. Nejsme v žádné komfortní situaci a opatření, která se týkají finanční stránky, jsou pro nás naprosto zásadní. To, že podpora ze strany LFA je nižší v řádech asi o půl milionu korun a padne na nás povinnost platit si testování hráčů, tak jsme někde u výpadku kolem milionu korun. A pro nás je to naprosto fatální.

Fotbalová asociace (FAČR) sliboval, že se pokusí vyjednat pro kluby slevy na testy. Jak situace vypadá?

Samozřejmě jsem zaregistroval tuto snahu. Musím říct, že FAČR jedná s Národní sportovní agenturou i ministerstvem zdravotnictví, potažmo ministerstvem průmyslu a obchodu o podpoře. Ministerstvo průmyslu má dle mých informací teď posílat peníze na Národní sportovní agenturu, která by je měla dál distribuovat. Ale zatím je to stále ve formě příslibů a za pár dnů se hraje. Já říkám, že pomoc musí přijít brzo, protože pro nás to opravdu není jednoduché. Znovu opakuji, že mančaftů, které budou mít problémy, bude víc a profesionální sport to může dostat do situace, která se potom bude možná dávat dohromady několik let.

Jeden z nejlepších areálů na Moravě

Jak se díváte na opatření, která jsou povinná i pro týmy z druhé ligy?

Když se řekne A – budeme se testovat – tak to celkem i chápu. Ale je potřeba říct i to B – kdo to bude platit. Profesionální fotbalisté i management jsou lidé, kteří normálně chodí do práce. Zásadní problém je, že řadu let nemáme vyřešené, jak se dívat na profesionální sportovce. Ti lidé normálně pracují. Mají to štěstí, že dělají práci, která je baví, dělají svého koníčka, ale ti lidé jsou normálně v práci a měli bychom se tak na ně dívat. Opatření jsou dobrá, ale pojďme taky říct, kdo to bude platit. A nenechávejme to všechno na kluby, protože v situaci, ve které jsme, tak i firmy, které nám pomáhaly a sponzorovaly nás, mají problémy a já tomu rozumím. Kdo jiný by nám v této situaci měl pomoct než stát nebo Národní sportovní agentura?

Jak bude probíhat mechanismus testování?

První liga se má testovat každý týden před každým kolem. Druhá liga se má testovat jednou za měsíc. U nás je to pětadvacet hráčů při ceně kolem 1700. Neříkám, že je to dramatická částka, ale pro nás rozpočet je velká. Tohle měla řešit Národní sportovní agentura a měly na to přijít peníze. Pro nás to je problém a bude problém.

Velké plány máte i s novým areálem. Vyvíjí se vše podle plánu?

Budujeme zázemí na Olympijské ulici. Povedlo se nám získat 21 milionů z ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a věříme, že stavbu bude spolufinancovat Olomoucký kraj a město Prostějov. V areálu bude nová umělá tráva, další travnatá plocha, což budou moct využívat týmy z celého okresu. Areál bude jeden z nejlepších na Moravě. Tímto se posuneme zase o něco dál.