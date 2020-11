Na jednu stranu radost, že se kolotoč profesionálních fotbalových soutěží znovu roztočí, na tu druhou ale pořádně hluboké vrásky. Tak se dají shrnout pocity předsedy fotbalového 1. SK Prostějov Františka Jury.

Tahle „pouť“ totiž bude něco stát. Už teď je jasné, že FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA se rozběhne jedině za splnění zpřísněných hygienických podmínek, což v praxi znamená takřka jistě testování na koronavirus pro všechny hráče i realizační tým před každým zápasem. A to není legrace. Cena jedné procedury se odhaduje na 50 až 60 tisíc.

„I proto mám pocity lehce smíšené. Je moc dobře, že vláda uvolní zákaz, aby se profesionální fotbal hrál. Všem nám to moc chybí, lidem, kteří musí být doma, budeme moct dát nějakou zábavu prostřednictvím televize. My budeme určitě zápasy pro naše fanoušky streamovat. A v neposlední řadě také všichni lidé kolem fotbalu zase mohou alespoň trochu normálně pracovat,“ říká Jura.

Účty za nákladné testování se ale samy nezaplatí.

„Budeme muset ty peníze sehnat. Většina klubů se rozhodla, že do toho půjde a my samozřejmě taky chceme hrát, takže nám nezbývá nic jiného, i když pro náš klub, který má i ve druhé lize spíše nižší rozpočet, jsou ty částky opravdu dosti podstatné,“ tvrdí Jura.

Věří, že částečně vyřešit by mohl program státní pomoci „covid sport“.

„Pro druholigový klub by mohla být částka až do výše 2,25 milionu korun, což by se rozhodně hodilo. Na druhou stranu to zatím trvá, ještě všechno schvaluje Evropská komise. Není ani zatím zcela jasné, na jaké účely bude možné peníze využít a hlavně jestli je v plné výši dostaneme, protože podmínkou má být i vyčíslení ztrát,“ uvedl Jura.

Problémy po koronavirových těžkostech ale podle něj bude mít většina týmů ve druhé lize.

„Situace je podle mě dost špatná. I my, i když náklady nemáme třeba tak vysoké, jako jinde, budeme muset přistoupit ke snížení platů. Je otázka, jestli druhá liga zůstane i nadále plně profesionální,“ říká Jura, který je současně i primátorem města Prostějova.

„Už delší dobu zastávám názor, že by stálo za to znovu se zamyslet nad tím, jestli je Česko schopno uživit 32 profesionálních klubů. Před několika lety jsme se bavili o variantě, že by nejlepší bylo rozdělit druhou ligu na českou a moravskou skupinu. A to, jestli by pak v této soutěži kluby byly plně profesionální, by bylo na každém z nich,“ uvedl Jura.