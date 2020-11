„Jsem hrozně rád, že tu můžu být. Mám tady a v nejbližším okolí většinu rodiny. Jen je škoda, že se na mě nemůžou přijít podívat,“ posteskl si talentovaný středopolař, jehož cílem je adaptovat se na dospělý fotbal a pak se pokusit proniknout do prvoligového kádru olomoucké Sigmy.

Ze šesti druholigových zápasů jste zatím odehrál čtyři. Splňuje angažmá v Prostějově to, s čím jste do něj šel?

Můj cíl byl hlavně dostat se do mužského fotbalu. Abych pravidelně hrával a trénoval s dospělými. To se mi za tím dařilo. Když jsem byl přítomný, tak jsme naskočil do všech zápasů. Za to jsem byl moc rád. Zatím jsem stoprocentně spokojený. I na tréninku cítím, jak se všichni posouváme a zlepšujeme. Po kondiční stránce i po herní. Je to přesně to, co jsem očekával.

Oproti bývalým spoluhráčům z béčka Sigmy můžete momentálně hrát. To si asi říkáte, že jste měl kus štěstí, ne?

Jsem hrozně rád, že můžu hrát. Kluci v Sigmě to mají opravdu těžké. Hrát nemůžou, pořádně ani trénovat. Je to pro ně opravdu hodně blbá situace.

Naposledy proti Vyšehradu jste nehrál ani vy. Co se stalo?

Měl jsem nějaké zdravotní problémy, takže jsem nemohl před zápasem s Vyšehradem absolvovat test na koronavirus, tudíž jsem nemohl nastoupit. Teď už je ale všechno dobré.

Jaké se vám pracuje pod trenérem Šustrem?

Myslím, že hodně umí pracovat s mladými hráči, kterých tady máme teď hodně. Snaží se nám radit. Sám hrával ligu, tak si tím prošel, možná díky tomu se do nás dokáže víc vcítit a ví, co potřebujeme. Na každém tréninku po nás chce maximum a abychom se zlepšovali. To chtějí ale samozřejmě všichni trenéři.

Jak velký skok je pro vás druhá liga?

Je znát, že je to mužská soutěž a že jde o každý bod. Ne, že by ve třetí lize nešlo. Ale tady je to daleko ostřejší. Zápasy jsou ve větší intenzitě, je to tvrdší, větší boj. Každý hraje o své angažmá. Třeba aby se ukázal a dostal se do ligy. Je to náročná soutěž.

Váš cíl asi není jiný, že? Adaptovat se, zvyknout si na mužský fotbal a pak se co nejrychleji vrátit do Sigmy a dostat se do áčka.

Takhle nějak jsem si to plánoval, když jsem do Prostějova šel. Kdybych tady mohl odehrát rok nebo dva a pak se zapojit do áčka Sigmy. To by bylo skvělé. Uvidíme, jak to půjde dál, jak se mě i týmu bude dařit.

Podařilo se vám sehrát a semknout?

Myslím, že je to čím dál lepší. Zpočátku to bylo hodně kostrbaté Během nucené pauzy jsme měli čas na tom víc zapracovat. Teď jsme vlastně dvakrát za sebou vyhráli. Snad budeme pokračovat. Samozřejmě to není lehké v těchto časech se nějak stmelovat i mimo hřiště, ale zvládli jsme to ještě na začátku sezony. Celkově jsme si jako tým sedli. Jsou tu i starší zkušenější, ale všichni se baví se všemi.

Jak vysoko myslíte s Prostějovem v tabulce?

Každý chce být co nejvýš, to je jasné. Žádné konkrétní umístění před nás nikdo nepoložil. Chceme být v každém zápase lepší než v tom předchozím a uhrát co nejvíc bodů.

V Prostějově jste se narodil. Jaký byl vlastně návrat „domů“?

Je to tak, mám tady nebo v nejbližším okolí babičky. Ve starších žácích jsem tady byl na hostování z Olomouce. Takže jsem se vrátil do známého prostředí. Už tehdy jsem působil v tomhle areálu, který byl zrovna nový. Klub se od té doby posunul. Tenkrát se tady hrály nižší soutěže. Teď jde kluk správným směrem postupnými kroky. Je o nás dobře postaráno a myslím si, že prostějovský fotbal má určitě budoucnost.

Jak moc vás mrzí, že se na vás nejbližší nemohou chodit dívat?

Samozřejmě mrzí, ono celkově je to bez fanoušků na houby. Když na stadionu nikdo nefandí, je to divné. I když přijde pár diváků, několik stovek, nižší návštěva, je to o mnoho lepší. Nás stadion navíc není tak velký, takže i podpora pár diváků je cítit.

V PONDĚLÍ NA TESTY V ÚTERÝ DO VLAŠIMI

Fotbalisty Prostějova čeká netradičně v reprezentační přestávce duel FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Utkání ve Vlašimi, které se mělo hrát na konci září, bylo odloženo kvůli výskytu koronaviru ve středočeském celku. A tak Hanáci vyrazí na cestu ve svátek 17. listopadu. Samozřejmě za předpokladu, že v pondělí projdou úspěšně povinným testováním. U týmu už by měl být znovu trenér Pavel Šustr, který kvůli pozitivnímu testu zmeškal o minulém víkendu první duel po restartu s Vyšehradem. I bez něj si ale Prostějov poradil a vyhrál jasně 3:0. V tabulce tak přesně v polovině tabulky na sedmé příčce s devíti body. Osmá Vlašim je zpět o jediný bod. Po obnovení soutěže nejprve zvítězila na půdě Varnsdorfu 2:0 a v minulém týdnu pak v první dohrávce remizovala 3:3 v Třinci. Utkání startuje ve 13.30.