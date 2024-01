Určitě v tom, že jsem viděl strašně moc zápasů druhé ligy tady, či první ligy na Slovensku. Měl jsem tehdy na starosti sledovat hráče, kteří byli na hostování, jako třeba Tijaniho, jehož cestu z Třince do Slavie přes Táborsko a Baník, si pamatuji. Dalo mi to také dost v kontaktech. Pohybuji se tady v tom malém rybníčku, kde je Baník, Sigma, Zlín, Slovácko, Brno a další, kde lidé se mezi sebou znají.

Jinak bych do toho nešel. Už, když jsem byl v Olomouci, tak mě k tomu pan Kubíček trošku pouštěl a učil jsem se. Na úzké bázi trenér, sportovní ředitel jsme byli také ve Znojmě. Není to o sezení v kanceláři, ale o kontaktech, vyjednávání, sledování zápasů a o tom, mít přehled.

Člověk nad tím přemýšlí. Já už jsem nechtěl cestovat po republice, ale být tady v našem regionu. Zároveň mě ale lákal profesionální fotbal, který je tady jenom v Prostějově a Olomouci. Přišla tahle nabídka a pro mě je to výzva. Prostějov je poslední a já jsem vždycky chodil do takových problémových situacích, jako byly ve Vítkovicích, Opavě či Zábřehu. Jsem rád, že poznám něco nového.

Jsme poslední, to je fakt. Musíme jít postupnými krůčky. Teď se chceme zachránit, stavíme nový stadion, který bychom chtěli příští sezonu otevírat v druhé lize a potom se můžeme bavit dál. Nemám rád, když se staví vzdušné zámky, ale chtěli bychom se v příštích ročnících pohybovat jinde.

V posledních přestupových obdobích sem chodili hráči ze třetí ligy a podobně. Několik se jich neprosadilo.

Víme, v jaké jsme situaci. Každý chce přivádět mladé hráče, ukázat je a prodávat je. To v naší situaci úplně nejde. Navíc, když jsem sem přišel, tak tady bylo asi 24 hráčů, což je moc. Někteří navíc byli na hostování, protože na druhou ligu nestačili. Několik jsme jich ukončili. Chci raději méně hráčů a více kvality. Potřebujeme typologicky jiné hráče.

Některé posily už máte, dá se říct, jaké hráče chcete do klubu přivádět?

I na nich je vidět, že děláme pro záchranu vše. Přivedli jsme na přestup Marka Matochu, který hrál stabilně druhou ligu v Líšni, Jakuba Matouška, který také hrál druhou ligu a zároveň byl potom v kádru Sigmy či Pardubic. Máme tady na hostování Adama Bednára, který nastupoval vedle Michala Vepřeka. Chceme přivést Ondru Ševčíka, který byl oporou Líšně a naposledy byl v Hradci Králové. Chceme hráče, které známe charakterově, aby byli dobře nastavení a zároveň nám zvedli kvalitu, měli něco za sebou a měli vztah k moravskému regionu.

Ondřej Ševčík už ve středu sledoval zápas proti Startu Brno.

Zatím jde o čtrnáctidenní výměnu hráčů za Karla Spáčila, který by měl za Hradcem Králové odletět na soustředění, až udělá zkoušku ve škole. Detaily přestupu ale stále řešíme, protože Karlovi je dvacet let, je to mládežnický reprezentant a Ondra má o osm let více.

Karel Spáčil patřil k nejlepším hráčům na podzim.

Je to skromný kluk, který to má v hlavě dobře nastavené. Máme v něm takový diamant. V lize o něj mají zájem také další kluby.

Některé posily už jsme zmínili, budou další?

Potřebujeme se zachránit, takže jsme v kontaktu s ligovými týmy, které odcestovaly na soustředění a budou ještě zužovat kádr. Čekáme, jaká jména z toho vypadnou a jsme připraveni přivést tři hráče do základní sestavy.

Proč nevyšel návrat brankáře Filipa Muchy?

Filip má jiné ambice.

Máte nějakou vysněnou a reálnou posilu?

Úplně ne. Nechci Maradonu, aby byl netýmový. Každý musí do šatny nějakým způsobem zapadat. Už se stalo, že jsem odmítl hráče z ligy, protože jsem nebyl přesvědčený, že je dobře charakterově nastavený.

Mluvilo se o nefungující spolupráci Prostějova se Sigmou, byl cíl tohle zlepšit?

Jasně, vidím v tom potenciál, protože jsme od sebe kousek. Sigma k nám může poslat hráče na hostování a nemusí být jeden v třeba Opavě, druhý v Táborsku… Takhle se na ně na všechny může trenér přijet kdykoliv podívat, hráč může pořád bydlet v Olomouci a nemusí se nikam stěhovat. Přijde mi to logické. Navíc stavíme nový stadion, takže prostředí bude kulturní, lepší a vidím v tom výhody pro obě strany.

Jsou ve hře i další spolupráce jako třeba s Baníkem a podobně?

Chci fungovat s každým. Pokud se k nám budou chovat slušně, tak se budu chovat slušně k nim. Mám nastavené z lidského hlediska, že chci s každým vyjít. Pokud mě ale někdo podvede jednou, tak se zavírají dveře. Není to ale tak, že by byl jen směr Sigma. Hrál jsem v Sigmě, mám ji rád a spolupracuji s ní. Pokud z toho budou mít oba týmy prospěch, tak s tím nemám problém.

A spolupráce směrem dolů například s Lipovou nějaká je?

Byla tady myšlenka už přede mnou, že je tady spousta talentovaných dorostenců, které bychom chtěli postupně zapracovávat. Ale nemáme B-tým, takže by se z ní mohlo stát naše „béčko“ a dorostenci by tam mohli chodit hrát.

Jak máte nastavený vztah s trenérem Pavlem Zavadilem?

Snažíme se věci konzultovat. Chci to mít nastavené na blízko, aby trenéři viděli, že jsme na stejné lodi. Navíc se teď točí hráči a já musím být na různých jednáních, takže nemůžu být každý den na trénincích a podobně. Oni ty hráče vidí a když máme někoho na zkoušku, tak chci vědět, jejich pohled. Zároveň, když mám nabídku, že by k nám někdo mohl přijít, tak mě zajímá jejich názor, protože oni s nimi budou pracovat.

Když se ještě vrátíme k Uničovu, loučil jste se na čtvrtém místě s dvoubodovou ztrátou na prvního. Nebylo by hezčí odcházet jako půlmistr?

Vyhodnocoval jsem si to zpětně a měli jsme hodně zraněných či nemocných, kvůli čemuž nám utíkaly body. Pouštěl jsem si zápasy zpětně, což dělám i teď v Prostějově, abych si vyhodnotil jednotlivé hráče. V Uničově jsme ale mohli získat více bodů. Stačilo třeba vyhrát v Blansku a byli bychom první. Jsem ale rád, že jsme to zvládli tak, jak jsme to zvládli.

Nebyla varianta vzít si nějakého hráče s sebou do Prostějova?

Kluky velice dobře znám a může to být varianta v létě. Teď jsem jim do toho nechtěl sahat, přeji jim, aby vyhráli MSFL.