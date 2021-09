Proti Vyškovu jste hráli dlouho přesilovku, ale prohráli jste 4:0. Jak zápas hodnotíte?

Nešlo nám vůbec nic. U žádného hráče tam nebyla snaha, bojovnost ani nasazení, což mě zklamalo. Měla nám pomoct červená karta, ale po poločase jsme dostali hloupý gól ze standardky. Pořád ale bylo dost času s tím něco udělat, ale vepředu jsme nepodrželi míč, nedostávali jsme se do šancí, nekombinovali jsme dobře, prostě všechno špatně.

Přitom Vyškov měl před zápasem pouze jeden bod.

Ale šel si za vítězstvím od začátku. Jeho hráči bojovali, prezentovali se jako tým, snažili se kombinovat a chodili naplno do soubojů, které vyhrávali. My jsme se neměli čeho chytit, ani při přesilovce jsme se nedostali do žádného tlaku, nevytvořili jsme si přečíslení a hru nemohli celkově posunout na vyšší úroveň. Byl to pro nás zápas blbec, ale nemáme se na co vymlouvat, protože jsme předvedli strašně slabý výkon.

Ve druhé půli jste přešli na rozestavení se třemi stopery, jak tento tah hodnotíte?

Je těžké ho hodnotit, protože jsme tuhle variantu moc nezkoušeli. Mysleli jsme si, že budeme na míči a budeme dávat centry do vápna, ale vůbec jsme se k tomu nedostali. Naopak jsme ještě měli starosti vzadu a soupeř mohl dát další dva góly.

Potom jste vystřídal Romana Balu, bylo to kvůli výkonu?

No, určitě to nebylo o jednom hráči a nechci porážku svádět na jednoho fotbalistu. Chtěl jsem za tohoto stavu dát šanci Bialkovi, aby si pár minut zahrál a uvidíme, pro koho se rozhodneme v příštím zápase.

Mrzí taková porážka o to víc, že to bylo derby?

Hlavně jsme za poslední dobu udělali krok nahoru. Zvedli jsme se výsledkově a asi i herně. Ale přišla tahle porážka a mrzí nás to, protože přijeli fanoušci a viděli takový tristní výkon, musíme se zase probudit.

Mohlo to být uspokojením?

Jo, hráči to v hlavách mají, také jsem to jako hráč zažil, potom je nějaká série, ale občas je potřeba dostat nějakou ťafku. Lépe se to bude hodnotit až podle reakce v dalším zápase, musíme se výkonem omluvit za tenhle propadák.

Je pro vás plus, že je teď reprezentační pauza?

Původně jsem si myslel, že bude více klidu, nebudeme tolik pod tlakem, ale ve finále to dopadlo úplně obráceně. Určitě se k tomu obrazu hry vrátíme a budeme pořádně trénovat. Nálada asi nebude taková, jakou jsme si představovali.