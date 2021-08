Právě v tomto druholigovém klubu nastartoval kariéru hlavního kouče. V Ústí působil ještě před rokem a ve 14 zápasech poznal pouze čtyři porážky. V pátek zápas startuje v 18 hodin a prostějovští chtějí navázat na dubnovou výhru na půdě Ústí 2:1 a na víkendové vítězství nad Zbrojovkou Brno 2:0.

Ústí velice dobře znáte, co od utkání očekáváte?

Pro kluky z Ústí to bude prestižní mač, myslím, že mě budou chtít všichni porazit. Mohl by to být dobrý zápas, který bude mít náboj.

Jaké jsou podle vás silné stránky soupeře?

Nemají vyloženě nějaký trumf, ale je to hodně houževnatý a bojovný tým. Jsou v něm hráči s dobrým charakterem, kteří se rvou do konce utkání. Nemají to poskládané jako Brno z hvězd. Kluci táhnou za jeden provaz. Sice tým nemá nic špičkového, ale ani slabého. Nejdůležitější je týmovost.

Jak se tým Ústí od vašeho odchodu proměnil?

Pár lidí se tam vyměnilo. Plus mínus kostra pěti lidí zůstává stejná, jsou to hráči, kteří nejsou úplně staří, ale mají zkušenosti a hra stojí na nich. U těch ostatních je to takové hledání, jako všude ve druhé lize, kdy berou různé kluky z hostování, dorostu a čekají, co z nich bude.

Na jeho lavičce sedí bývalý reprezentant David Jarolím.

S Davidem se známe dlouho a respektujeme se. Byli jsme také konkurenti v záloze v nároďáku, i když jsme toho ani jeden moc nenahráli. Když jsem odcházel do Slovinska (do Celje, pozn. red.), tak jsme se párkrát potkali, hodně jsem mu o Ústí a jeho hráčích řekl. I z této strany to bude prestižní.

Byla by porážka znehodnocením výhry nad Brnem?

Druhá liga je o tom, že každý může porazit každého. Důležité je vstřelit první gól. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, na Spartě jsme začali dobře, měli jsme šance, ale pak jsme dostali červenou, byla penalta. Teď to bude zase jiné utkání.

Přesto vás vítězství nad Brnem asi nakoplo.

Jsem rád, že jsme vyhráli, potřebovali jsme to všichni, abychom uvěřili, že se dá takto hrát, že se musíme prezentovat náročným stylem, abychom mohli čekat nějaký výsledek. Doufám, že se kluci neuspokojí výhrou nad Brnem a budou na ni chtít navázat a že se jim líbila ta atmosféra po vítězství, kterou si potom můžou užít.

O kolik větší bude vaše motivace v tomto utkání?

Říkal jsem to už i na Spartě, já nad tím takhle nepřemýšlím, že je to pro mě nějaká extra motivace. Chci hrát dobrý zápas proti Spartě, Ústí nebo třeba Varnsdorfu, prostě proti všem.

V Ústí pod vámi hrál i Vasil Kušej, je on speciálně namotivovaný?

Vasil určitě vypíše za vítězství nějakou odměnu do kabiny. To udělám asi i já, ale chci, aby to hráč ukázal na hřišti. Tady ty slova a hecování já moc nemám rád. Je to dobrý, ale musí za to vzít hlavně v tom zápase a to je pro mě daleko důležitější. Doufám, že nebude přemotivovaný a bude hrát tak, jak teď s Brnem a i všichni ostatní navážou na své výkony.