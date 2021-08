Od domácí výhry nad Zbrojovkou Brno už Jarošíkovi muži neprohráli a v sobotu proti Třinci dokázali po nepovedeném úvodu smazat manko a výsledek obrátit . "Ukazuje to na sílu týmu. To mě jako trenéra těší, nicméně pořád je tam spousta věcí, které se dají zlepšit. To je jasné. Zvládat takové vyrovnané zápasy je hodně důležité,“ říká Jarošík.

Jak hodnotíte zápas s Třincem?

Gól, který jsme dostali ze standardky byl hodně laciný. Nějakou dobu jsme se z toho vzpamatovávali a soupeř nás během toho mohl ještě jednou nebo dvakrát potrestal. Kdyby se to povedlo, tak už by to bylo o hodně těší. Naštěstí to ve finále nedohrál. Po dvaceti minutách, kdy se nám povedlo vyrovnat už jsme ale podle mě byli lepším týmem.

Co se změnilo oproti začátku?

Snažili jsme se hrát víc po zemi, soupeř byl ale kompaktní a docela jsme naráželi do jejich bloku. Byl to vyrovnaný zápas. Až ve druhé půli jsme to trochu vylepšili zbavili se nepřesností, měli větší nabídku a čtyři naši ofenzivní hráči podali daleko lepší výkon než v prvním poločase. Nakonec to byli oni, kdo utkání rozhodl.

Rozhodnout jste ale dokázali až v samotném závěru. Byly to nervy?

Ke konci jsme měli několik dalších skvělých šancí vstřelit gól a rozhodnout to dřív. Bohužel se to nepovedlo a byli jsme nervózní až do konce.

Vyhráli jste nakonec tedy zaslouženě?

Myslím si, že ano. Ten úvod nás zaskočil, přišla nervozitka. Potom už jsme ale byli tým, který si vytvořil více šancí. Třinec už toho moc neměl, naopak my jsme měli tři nebo čtyři dobré příležitosti.

Jak velkou radost vám dělá, že začínají přicházet střelecké příspěvky od nových ofenzivních hráčů jako Filipa Žáka a Vasila Kušeje?

Jsou to důležití hráči. Samozřejmě nejen oni, ale i další. Připraveni naskočit a oživit hru jsou Vlachovský, nebo třeba Vichta. Jsem rád, že se nám nakonec podařilo dát mužstvo takhle dohromady a nějaký výběr tam je. Tito hráči zápasy rozhodují a jsem rád, že jim to teď jde. Nicméně je to o každodenní tvrdé práci, není čas usínat někde na vavřínech.

Cítíte větší klid po posunu do středu tabulky?

Soutěž je hrozně vyrovnaná. Dvakrát prohrajete a najednou jste na konci. Myslím si, že vstup je celkově docela dobrý. Na začátku mi scházelo trochu nasazení a důraz. Teď jsme to trochu zlepšili, ale opakuji se, musíme na sobě neustále pracovat. Za takové výhry jako proti Třinci nebo předtím proti Zbrojovce jsem samozřejmě rád, protože pak to kluky baví, protože vidí, že za náročný trénink přichází odměna. To je důležité, když vidí, že to funguje.

Sezona je pořád na startu, ale odehraných zápasů přibývá. Už jste mužstvo dobře poznal a máte jasno o ideální sestavě?

Řekl bych, že se s týmem pořád sžívám. Poznávám hráče po všech stránkách. Jedna věc je, že jsme spolu každý den, ale druhá věc je třeba jejich charakter v těch těžkých zápasech. To bych řekl, že je hodně důležité. Možná, že to ukáže úplně nejvíc. Měli jsme tu nějaká drobná zranění a není nás zase tolik, takže úplně vykrystalizované to ještě pořád není. Musíme dobře trénovat, být hladoví, hrát týmově a potom máme šanci.

Budete chtít do konce přestupního termínu ještě někoho přivést, nebo je kádr uzavřen?

Abych řekl pravdu, tak s určitými myšlenkami si ještě pohráváme. Uvítal bych někoho do obrany i někoho do zálohy. Uvidíme, jak se to všechno vyvine. Moc nás není, chceme postoupit i v poháru a širší kádr bychom potřebovali.