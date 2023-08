Jaroň řešil Karvinou, nakonec je v Prostějově: Mrzí, že nejsem v lize

Ofenzivní jednadvacetiletý záložník Petr Jaroň v minulé sezoně naskočil do 24 duelů FORTUNA:LIGY. Často však šlo o jednotky minut v jednotlivých duelech a do sestavy áčka se neprosadil ani v tomto ročníku. V rozběhnuté sezoně tak zamířil do Prostějova, kde by rád sbíral minutáž ve druhé nejvyšší soutěži.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Prostějov - Sparta B (2.8.2023) | Foto: Deník/David Kubatík