Fotbalisté druholigového Prostějova si v 1. kole MOL Cupu zastříleli proti Řepišti. Nastoupilo proti nim totiž béčko hrající III. třídu. Útočník Jan Silný, který přišel na hostování z Jablonce, pak zatížil své konto úctyhodnými jedenácti góly. „Říkal jsem klukům, aby mě hledali. Chtěl jsem dávat branky,“ popisoval.

Příprava: Prostějov - Start Brno (11.7.2023). Jan Silný | Foto: Deník/David Kubatík

Vstřelil jste 11 branek, to se člověku jen tak nepovede. Co na to říkáte?

Já to nějak neberu. Spíše klobouk dolů před kluky, kteří proti nám hráli, že vůbec chtěli hrát. Byla to taková dehonestace. Ono už to ani nebavilo. Ale samozřejmě jsem chtěl góly dávat. Říkal jsem klukům, ať mi nahrávají, abych jich dal co nejvíce, takže se pak hrálo na mě.

Zvedne vám to sebevědomí?

Nevím, také jsem jich spoustu nedal (smích). Ale jo, gól je gól a je jedno jak a komu padne. Vždycky je dobré, když je člověk dává. Nějaké góly byly po centrech, tři jsem dal hlavou. A pak už kluci mohli vystřelit a dali mi to pod sebe, hledali mě. Některé góly jsem dal do prázdné a už si ani nevzpomínám, jak padly.

Takže jste jich mohl dát třeba dvacet?

Nechci úplně říkat, šancí na dvacet bylo, ale zápas by se zase vyvíjel jinak. Možná by to skončilo o jeden, dva více. Ale člověk už se pak nesoustředí, jak by se soustředil na začátku zápasu.

Jak zápas vlastně vypadal, půjčili jste soupeři míč?

Ze začátku jsme chtěli dát rychlé góly, abychom měli klid. Kdybychom asi chtěli a byli všichni na sto procent koncentrovaní, tak jim možná míč ani nepůjčíme. Potom jsme si ale zkoušeli různé věci do zápasu, že jsme na chvíli zalezli, snažili se rychle napadat a podobně. Hlavně nás mohli kluci po takovém výsledku kopat, ale bylo vidět, že jsou vděční, že proti nám hrají. Pořád se s tím snažili něco dělat. Jsem rád, že to nesklouzlo k nějakým nadávkám a strkání se.

Budete muset zaplatit nějakou větší pokutu do klubové kasy za tolik gólů v utkání?

Nějaké narážky tam byly, ale budu se snažit tomu vyhnout. Viděl bych to tak, že pokud dostaneme prémie za vítězství, což asi nedostaneme, tak budeme ochotni zaplatit (hattrick dalo více hráčů), pokud ne, tak to snad i kasu mine.

Je jedenáct gólů vaším nejlepším počinem?

V MSFL jsem dal čtyři určitě, myslím, že v nějakém přáteláku pět. Šest jich v mužském fotbale nebylo, to vím. Ale řeknu vám přesně, kolik to bylo v mládeži. Zápas Jankovice - Traplice skončil 31:0 a já jsem dal sedmnáct gólů. Takže jedenáct můj rekord není (úsměv). Bylo to ještě v žácích, kdy nebyla kategorie rozdělená na starší a mladší. Sešli jsme se silní starší kluci a hráli jsme proti klukům, kteří by byli v přípravce.

Vy přitahuje různé kuriozity, pamatuji si, jak jste dva roky zpět zpacifikoval fanouška, který vběhl na hrací plochu a dostal jste za to červenou.

(Smích). Byl bych radši, kdyby mě takové momenty nepřitahovaly. Jedenáct gólů je fajn, ale vždycky se namotám k něčemu, kde bych nejradši nebyl. Ale je to tak, v životě mě tyhle věci přitahují. Když je nějaká červená a podobně, tak jsem u toho já. Klidně, ať to vezme někdo jiný.

Také na úvod svého angažmá v Prostějově jste viděl červenou. Jak jej prozatím hodnotíte?

Přesně tak. Proto to i říkám. Zatím není moc co hodnotit. Jsem na půlročním hostování, takže nemám ani moc času, abych něco dokazoval po x kolech. Musím začít dávat góly ve druhé lize a pak to budu moci hodnotit kladně. Ale těžko hodnotit po třech kolech a jednom pohárovém zápase.

Rozstřílel se váš konkurent v útoku Tomáš Malec. Jak vnímáte konkurenci?

Konkurence je potřeba. Dal jsem Dinovi šanci jít do sestavy a on ji chytil. Když půjdu na hřiště, tak se budu snažit dávat góly a on také. Věřím, že mě Prostějov nastartuje zpět do první ligy. Nevzdávám to, chci ji hrát, ale nejdříve musím být platný pro tým.