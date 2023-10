Prostějovským fotbalistům se pod novými trenéry začíná konečně dařit. Ze čtyř odehraných zápasů totiž dvakrát vyhráli a pořádně dokázali potrápit jak lídra z Vyškova, tak i ambiciózní Jihlavu. K zatím poslednímu vítězství 4:2 proti brněnské Líšni dopomohl nádherným vyrovnávacím gólem jeden z nejzkušenějších hráčů v kádru Jan Koudelka.

Penalta a žlutá karta pro gólmana Veselého v zápase mezi Prostějovem a Líšní | Video: Deník/David Kubatík

„Začali jsme dobře, dali jsme gól a celkově se pro nás utkání vyvíjelo správně. Bohužel jsme ale vypadli ve dvou situacích a dostali dva góly. Jinak se ale Líšeň skoro nedostávala o našeho vápna. Dalších dvacet minut jsme ale úplně vypadli ze hry a fotbal to byl o ničem. Po změně stran jsme do toho ale znovu šlápli a vydrželi jsme to až do konce. Skóre jsme otočili zaslouženě,“ popsala ve zkratce zápas proti Brňanům jedna z hlavních prostějovských opor.

Eskáčku k obratu skóre po přestávce notně pomohla i sama Líšeň, která po takových deseti minutách skoro až rezignovala na jakoukoli hru směrem dopředu a začala se spíše soustředit na ubránění těsného jednobrankového náskoku.

„Chyběl jim Adrian Čermák, který většinou jejich hru diriguje. Byl to ale velice podobný zápas jako ten, který jsme s nimi hráli na jaře a vyhráli jej 2:1. Líšeň má prostě hru postavenou na zodpovědné defenzivě, kterou jsme jim ale naší pracovitosti rozbili a přejeli jsme je,“ liboval si tento 31letý borec.

Ten se o konečné tři body zasloužil velkou měrou, když v 70. minutě naprosto nádherným gólem, kdy trefil míč ranou z první a poslal jej nekompromisně pod břevno a mimo dosah gólmana Veselého, srovnal stav zápasu na 2:2. „Přede mnou to tak dobře skočilo, že jsem v tu chvíli prostě věděl, že vystřelit musím. Mířil jsem původně na zadní tyč, ale že to tam zapluje takovým způsobem, tak to překvapilo i mě. Bylo to prostě štěstí, zaplať pánbůh za to,“ usmíval se.

Byla to taková zes….st

Další zlom zápasu přišel po dvanácti minutách, kdy sudí Trska pískl penaltu po faulu Mezery na unikajícího Malce. Očekávalo se, že se k ní postaví právě Koudelka. Míče se však nakonec ujal mladý Petr Jaroň, který je na Hané na hostování z ostravského Baníku, a ač brankář Líšně vystihl směr, moc velkou šanci na úspěch neměl.

„V té době už běžela 82. minuta a abych řekl pravdu, měl jsem toho už docela dost. Úplně jsem si na to ani nevěřil. Jary si to ale vzal a zakončil naprosto s přehledem. Byla to z mé strany možná taková menší zes…st,“ smál se.

Bude podzim zachráněn?

Dalo by se říci, že brněnská Líšeň začíná být pro Eskáčko poměrně oblíbeným soupeřem. Z posledních tří vzájemných střetnutí totiž Prostějované odcházeli ze hřiště vždy jako vítězové. „Je pravda, že loni na podzim jsme k nim nejeli v úplně dobré situaci. Také jsme tam prohrávali 1:2 a nakonec vyhráli 3:2. Díky tomu jsme se chytli a zachránili podzim, potažmo i celou sezonu. Doufám, že tomu tak bude i teď. Zbývají nám čtyři zápasy, ze kterých musíme uhrát co nejvíce bodů,“ popisuje.

Kostelec slaví druhou domácí výhru v řadě. Kluci si zvykli na divizi, říká kouč

V závěru podzimní části však Hanáky, kteří jsou nyní s dvanácti body třináctí, nečeká absolutně nic lehkého. Po reprezentační přestávce se totiž představí postupně na půdě aktuálně šesté Příbrami, doma přivítají druhou Duklu Praha, poté pojedou do Opavy, která také nemá úplně nízké ambice a nakonec se doma v rámci jarní předehrávky střetnou s nevyzpytatelnou Kroměříží, která je v prvním měření sil porazila na svém hřišti 3:0.

Jan Koudelka však dle svých vlastních slov žádné větší obavy nemá. „Nechci říct, že tato soutěž nemá favorita, ale když se dívám na ty výsledky, tak může porazit opravdu každý každého. Určitě z těch zápasů strach nemám. Třeba proti Zbrojovce, která se jednoznačně chce vrátit zpátky nahoru, jsme hráli opravdu dobře a měli jsme získat minimálně bod,“ uzavřel.