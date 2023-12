Je těžké to hodnotit, protože svítíme na červených číslech. Tabulka je vyrovnaná, ale nikdo nechce být na posledních dvou místech. Hodnocení je těžké, protože jsme mohli mít více bodů, než máme, ale realita je taková, že jsme poslední a body, které potřebujeme, nemáme.

Na posledním místě ještě nějaký měsíc budete. Jaká je nálada v týmu a jak se pracuje?

Popravdě to není vůbec jednoduché a v hlavách to jako hráči máme. Je potřeba si říct, že je na čem pracovat, některé zápasy nebyly špatné ani herně, ale nedotáhneme je k bodovému zisku. Zimní přestávka má tři měsíce a je vždycky hrozně těžké je přečkat. Byl bych raději, kdyby se hrálo a mohli jsme to co nejrychleji zlomit. Ale není to tak a musíme si to vyžrat tímto čekáním na jaro.

Patříte mezi nejzkušenější hráče. Snažíte se kluky zvednout?

Jedna věc je povzbudit, druhá věc je, že to je profi fotbal a každý musí být nastavený sám v sobě, že do zápasů jdeme s tím, že body potřebujeme. Proto říkám, že jsme v některých zápasech nebyli horším týmem, ale ty body nemáme. Je to o celém týmu. Když se nedaří, je to těžší. Povzbuzovali jsme se před každým zápasem, ale na hřišti, nechci říct, že to tak nevypadalo, ale body nám to nepřinášelo.

V čem vidíte největší chyby?

Chyba je, že nedáme góly ze šancí, které si vypracujeme. Potom z jednoduchých věcí inkasujeme. Sráželi jsme se vlastními chybami, protože zápas, který jsme měli dobře rozehraný, tak nevyhrajeme. Nedá se otáčet každý zápas. Zvládli jsme to s Líšní, ale v každém to nejde. Sami sebe jsme dostali pod tlak, že uděláme chyby a dostaneme po nich hodně gólů.

To bylo asi vidět i na brankách, které jste dostali nyní v posledním přípravném utkání se Zlínem B (2:6).

Zápas s béčkem Zlína je těžké hodnotit, ale je to tak. Byl to odraz toho, že chyby jsme dělali v sezoně. Když vezmu, co jsme dostali za góly, tak byly podobné těm, které jsme inkasovali v mistrácích. Je pak těžké se od toho odpíchnout. Dostali jsme šest gólů, což je hrozně moc. Je to sice přátelák, ale něco jsme si řekli, že nedostaneme gól a my jich dostaneme šest. Když si přehraji nějaké branky z druhé půlky, tak nám tam nabíhá jeden hráč a dá gól…

Sám jste dal ve F:NL jen jeden gól. Jak podzim hodnotíte z osobního hlediska?

Máte pravdu, nevyšlo to úplně podle představ. I když jsem se cítil dobře, tak my nešly věci, které fungovaly v minulé sezoně. Nemůžu to ani hodnotit dobře, jeden gól je dost málo, body nemáme, takže se sebou nejsem spokojený. Mělo by to být lepší.

Co změnil trenér Pavel Zavadil oproti jeho předchůdci Michalu Šmardovi?

Začali jsme hrát jiné rozestavení. V některých fázích nám to pomohlo, drželi jsme více balon, ale efektivita je z naší strany malá. Z toho pramení, že nedáváme góly. Všechny zápasy, které jsme pod trenérem Zavadilem prohráli, jsme prohráli o gól.

Na čem musíte zapracovat v zimě?

Abychom nedostávali takové góly, jaké dostáváme. To je základní věc. Herně jsme na tom nebyli špatně, ale fotbal je o výsledcích, druhá liga úplně a my body nemáme. Musíme se na hřišti více rvát, být důrazní ve vápně.

Byl jste také na mistrovství světa v malém fotbale. Jak jej hodnotíte?

Těžko se mi tam odjíždělo po prohraném zápase s Duklou, ale nějak to bylo předdomluvené. Moc se nám turnaj ale nepovedl. Měli jsme dojít minimálně do semifinále. Ve čtvrtfinále proti Kazachstánu rozhodl penaltový rozstřel. Když bych dal, tak jsme postoupili. Ale šlo tam hlavně o to, že jsme vedli 3:1, pak jsme najednou vypadli z role a malý fotbal je tak rychlý, že to najednou bylo 3:3.

Takže neproměněná penalta mrzí?

Mrzí mě to hodně. Šel jsem na ni s tím, že ji dám a půjdeme dál. Nedal jsem, to se stane, ale kopl jsem ji špatně. Když máte takový mečbol, tak jej musíte proměnit, aby se postoupilo.