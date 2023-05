Prostějovské Eskáčko se pod novým koučem Michalem Šmardou zvedlo. Z pěti zápasů, které pod ním odehrálo, totiž vyhrálo hned třikrát a vymanilo se tak z příček znamenajících sestup nebo jeho přímou hrozbu. V zatím posledním z nich dokázalo doma vyzrát i na jednoho z favoritů na postup do baráže o první ligu z brněnské Líšně. Oba góly, které museli Brňané lovit ze sítě, vstřelil jeden z dlouhodobých tahounů klubu Jan Koudelka.

„Pro nás jsou to velice důležité tři body. Nejsme v úplně dobré situaci a díky nim jsme zase trošku poodskočili. Konečně to tak máme ve svých rukou a můžeme si záchranu uhrát sami," říkal po zápase střelec dvou branek.

„Do zápasu jsme měli dobrý vstup, ze kterého pramenil rychlý gól. Pak jsme sice ze standardky inkasovali, ale dokázali jsme dát i druhý. V druhé půli jsme se sice dostali trochu pod tlak, nebylo to ale ani zdaleka tolik jako proti Jihlavě. Celkově jsme to zvládli všechno lépe," pokračoval.

Je to o tom, co nám dovolí soupeř

Oproti prvním zápasům pod koučem Šmardou byl ve hře Eskáčka vidět určitý posun. Už od prvních minut se vrhlo do útoku a snažilo se hrát aktivně a na míči. 31letý záložník, který má na svém kontě již devět přesných zásahů, to ale vidí jinak.

„My chceme útočit vždycky. Záleží jen na tom, co nám dovolí soupeř. Ač je totiž Líšeň kvalitní manšaft, tak nás hrát poměrně nechala. Oproti třeba Jihlavě a Vyškovu. Ti nás napadali ihned od začátku a nepustili nás k ničemu. Teď to bylo mnohem vyrovnanější," konstatuje.

Koudelka vstřelil své góly ve čtvrté a 28. minutě utkání, když nejprve zamířil ke vzdálenější tyči a při druhém momentu se parádně trefil z úhlu. „Při prvním gólu se ke mně míč odrazil a popravdě jsem to netrefil čistě. A když se míč dotkl tyče, věděl jsem, že jde do brány. U toho druhého jsem chtěl ještě vracet míč pod sebe, ale obránce mě trošku rozhodil. A tak jsem zakončil a on si to možná tečoval do brány sám," popisoval oba momenty ze svého pohledu.

Do Opavy bránit nepojedeme

Do konce ročníku druhé nejvyšší soutěže zbývá odehrát už pouhá tři kola, z nichž ke dvěma z nich budou muset Hanáci cestovat. Už v pátek nastoupí na trávníku předposlední Opavy a ve středu pak v hlavním městě na Julisce, kde své domácí zápasy hraje Dukla Praha. V současné době mají právě na Opavu náskok pěti bodů a v případě vítězství a zároveň i výhry Líšně nad Třincem by tak definitivně stvrdili své druholigové členství i pro příští sezonu.

Má to ale jeden háček. Prostějovští fotbalisté získali během jara na venkovních stadionech pouhý jeden bod za remízu v Chrudimi a jejich poslední výhra venku se dokonce datuje až do 22. října, kdy si tři body odvezli z Líšně po výhře 3:2. V té době ještě za ně otevíral skóre Vasil Kušej, který již střílí góly v prvoligové Mladé Boleslavi.

„Musíme už něco uhrát i venku. Na Opavu sice máme relativně slušný náskok, ale rozhodně tam nepojedeme bránit. Po dnešku můžeme mít lehkou psychickou výhodu, ale ten zápas bude úplně jiný. Střetnou se totiž dva celky bojující o záchranu. Pokud k tomu přistoupíme stejně jako dnes a budeme bojovat jeden za druhého, může být už hotovo," uzavřel Jan Koudelka s velkou porcí naděje v hlase.