Poslední zhruba měsíc a půl pro něj nebylo zrovna nejšťastnějším obdobím. Kvůli možným závažným zdravotním problémům totiž prostějovský Jakub Elbel chyběl v sestavě druholigového Eskáčka celých šest zápasů. Nyní už má ale za sebou starty ve dvou utkáních, z nichž ten druhý by se dal nazvat i domácí premiérou. Proti Líšni odehrál 73 minut a svou hrou přispěl k důležitému vítězství, které jeho tým notně přiblížilo k záchraně.

Jakub Elbel (v modrém). Ilustrační foto | Foto: Deník/David Kubatík

„Těšil jsem se na to strašně moc. Velice mě mrzelo, že nemůžu klukům pomoct, navíc v době, kdy se nám nedařilo. Jsem strašně rád, že jsem do toho konečně naskočil a ještě víc, že jsme to zvládli," říkal po svém domácím návratu na hřiště 22letý záložník.

Ten chyběl v sestavě Eskáčka déle než měsíc kvůli nejistotě se svým zdravotním stavem. Při lékařské kontrole mu totiž byly zjištěny jisté komplikace na srdci, které se později naštěstí ukázaly být neškodnými.

„Byla sice velká pravděpodobnost, že to bylo jen z únavy nebo vlivem nějaké přechozené nemoci, ale mohla to být i vážnější věc. A tak jsem takovou dlouhou dobu nemohl v podstatě vůbec nic a jen jsem čekal," popisoval svou situaci hráč, který nastoupil naposledy do zápasu s Příbramí 18. března a poté až do druhého poločasu v Karviné v neděli 7. května.

„Pomalu se teď dostávám do formy, ale mnohem důležitější je zápasová praxe. Tu člověk nenažene jinak, než zápasy," dodal.

Jan Koudelka: Líšeň nás nechala hrát, to nám vyhovuje. Do Opavy bránit nejedeme

Hanáci se proti Líšni prezentovali hned od začátku zápasu aktivním útočným fotbalem, který u nich v poslední době příliš zvykem nebyl. Až na posledních zhruba dvacet minut, ve kterých se brněnský favorit snažil o vyrovnání, se tak fanoušci prostějovského klubu mohli po dlouhé době výkony svých miláčků skutečně bavit.

„Řekli jsme si, že chceme hned od začátku mnohem lépe napadat než v Karviné, takže jsme se na to celý týden připravovali a šlo nejspíš i vidět, že se nám to podařilo chytit za správný konec," konstatoval spokojeně.

A nyní už jde do tuhého. Do konce tohoto ročníku druhé nejvyšší soutěže zbývají už pouhá tři kola a vypadá to, že jsou Prostějovští z nejhoršího venku. Na předposlední Opavu i poslední Třinec mají totiž poměrně pohodlný náskok pěti bodů. Ten se však ale může zmenšit už v pátek, protože zrovna do Opavy povedou jejich kroky v rámci následujícího kola.

Srážet by však Šmardovy svěřence mohl nepříjemný fakt, že na venkovním hřišti naposledy zvítězili 22. října 2022 a poslední, navíc na jaře jediný, bod tam uhráli 1. dubna.

Střípky D. Kobylíka: VAR je směšný. Emoce Grygery chápu, ale musí mít hranice

„Připravujeme se na to stejně jako teď na Líšeň. Tabulka je velice našlapaná a každý může kdykoli bodovat. Nenecháváme to tedy na poslední chvíli a pojedeme tam odevzdat všechno. Buď to vyjde nebo ne," uzavřel Jakub Elbel s dobrou náladou.