Poosmé za sebou to na hřišti soupeře nevyšlo. Prostějovští fotbalisté prohráli v Líšni 0:2. Všechno nastartoval nepovedený první poločas, ve kterém byli domácí lepší, ale gól dali až v jeho závěru. Trefil se nejlepší střelec Líšně Jaroslav Málek.

Třicetiletý ofenzivní záložník se prosadil minutu před koncem prvního poločasu, kdy po rychlé kombinaci Šimona Šumbery a Martina Zikla překonal prostějovského brankáře Michala Bártu střelou mezi nohy. Málek dal už svůj desátý gól v této druholigové sezoně.

„Jako se soupeř chystal na Koudyho (Jana Koudelku), tak my jsme se chystali na Jardu Málka, ale udělali jsme individuální chybu, šanci mu nabídli a on je produktivní gólový hráč a neměl problémy ji proměnit. Navíc gól do šatny není příjemný pro nikoho, obzvláště ne pro nás v naší situaci,“ hodnotil kouč Prostějova Daniel Šmejkal.

Málek gólem potvrdil převahu líšeňského celku v prvním poločase, kdy Brňané vystřelili sedmkrát, zatímco Prostějov vyslal na gólmana Vlastimila Veselého jediný nepřesný pokus. Dvakrát se k zakončení dostal také domácí Jakub Černín, jenže v obou případech minul.

„Měli jsme problémy v osobních soubojích i s výškou soupeře, což jsme očekávali. Prohrávali jsme odražené míče a soupeř byl nebezpečný po centrech, které jsme ale přežili,“ pokračoval Šmejkal.

Hanáci byli ve druhém poločase aktivnější a Líšeň zatlačili do hlubokého bloku. Na Veselého ovšem nevyzrál střelou z dobré pozice Jakub Urbanec. Z tlaku se domácí vymanili i díky rychlému brejku, který neúspěšně zakončil Zikl. Po jeho přiklepnutí pak v 73. minutě vychytal Bárta Lutonského.

Na střelce Málka navázal až v 85. minutě střídající útočník Martins Toutou, jenž samostatný únik zakončil tvrdou ránou pod břevno.

„Hra se ve druhé půli trošičku změnila, Líšeň cukla a my jsme začali být konstruktivnější, dostávali jsme se k pokutovému území soupeře, vytvořili si tutovku, která mohla utkání zlomit, ale nedali jsme. Ke konci už jsme riskovali a soupeř nás z brejku potrestal a vyhrál zaslouženě,“ popisoval Šmejkal.

„V poločase nám odešly síly, někteří kluci říkali, že jim není dobře, že mají střevní potíže. V první půli jsme dobře dostupovali Koudelku, v tom druhém už se dostával více do hry. V závěru jsme ještě přežili velkou šanci Amobiho, který naštěstí přestřelil,“ přidal pohled trenér Líšně Milan Valachovič.

Prostějov zůstal tři kola před koncem sezony i přes porážku na desátém místě F:NL. Dalším soupeřem bude beznadějně poslední Viktorie Žižkov. Na žižkovském hřišti budou chtít svěřenci Daniela Šmejkala prolomit sérii. Ve třinácti duelech na půdě soků dali jen šest gólů.

„Venku nám chybí důraz, síla, energie a dostáváme hodně branek. Nepodáváme špatné výkony, ale uděláme chybu, inkasujeme a sami ty góly nedáme. Bylo by fajn to zlomit. Kde jinde než na Žižkově, ale zase je ta soutěž strašně vyrovnaná. Musíme v to věřit,“ uzavřel Daniel Šmejkal.

SK Líšeň 2019 - 1. SK Prostějov 2:0 (1:0)

Branky: 44. Málek, 85. Toutou Mpondo.

Rozhodčí: Krejsa – Melichar, Rosický. ŽK: Toutou Mpondo – Kušej, Bartolomeu, Kopřiva. Diváci: 509.

Líšeň: Veselý – Pašek, M. Jeřábek, O. Ševčík, Lutonský – Otrísal – Ulbrich (69. Bednář), Málek, Černín (76. Minařík), Šumbera (69. Krška) – Zikl (79. Toutou Mpondo). Trenér: Milan Valachovič.

Prostějov: Bárta - Kopřiva, Schaffartzik, Urbanec, Bialek – Omale (82. Amobi), Jiráček – Hönig, Koudelka, Kušej – Bartolomeu. Trenér: Daniel Šmejkal.