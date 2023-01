„Bylo to dnes hodně slabé. Dopatera posílám hned domů a Moučku jakbysmet. To co předvedli prostě nemohlo stačit na to, aby mohli hrát pravidelně druhou ligu a my do nich zase na oplátku investovali peníze. Všichni, kdo jsou zde na zkoušku a myslí to vážně, by měli hrát ne na 100 procent, ale minimálně na 120%," nešetřil prostějovský kouč po zápase rázností a upřímností.

„Jediný, kdo předvedl poměrně zajímavý výkon, byl Adam Vlasák. Toho tedy postavím ještě k zápasu v Líšni," dodal.

Neuplatněním se těchto hráčů, kteří byli na Hané na zkoušku, tak stále trvá prostějovské posilování kádru. „Potřebujeme středního útočníka, protože jsou zatím kluci zranění. A také křídla. Odešel Vasil Kušej i Míša Zapletal a my teď hledáme někoho, kdo by si to vzal na starost," vysvětluje lodivod Hanáků.

A jelikož jarní část FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY startuje až na začátku března, bude na to mít prostějovský klub ještě poměrně dost času. A jak ho plánuje využít A-tým v tom nejbližším horizontu?

„V sobotu odehrajeme zápas v Líšni a pak budeme zase týden trénovat. Je fakt, že toho kluci mají a ještě budou mít v nohách poměrně dost. Nechci ale, aby to vypadalo, že se tím snažím omlouvat dnešní výkon. To ani náhodou," říká šéf prostějovské lavičky.

V posledních dnech se také vyrojily spekulace o tom, že by na Hanou mohl zamířit baníkovský jednadvacetiletý talent Daniel Smékal. To už nyní ale Šustr vyvrací. „Bylo to jedno z jmen, o kterých jsme přemýšleli. Nakonec to ale vypadá, že to bylo jenom naše zbožné přání," vysvětluje.

A jak je to vlastně s aktuální prostějovskou marodkou? „Pinc a Píchal jsou dlouhodobě zraněni a budou se teprve rozjíždět. Také dnes nehrál Bialek kvůli problémům s achilovkou a Koudelka, který zase tolik zápasů odehrát nemusí. Místo něj jsme chtěli vidět v akci nové hráče a dopadlo to tak, jak to dopadlo," uzavřel Pavel Šustr.