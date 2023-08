Po zápase s brněnskou Zbrojovkou, kterou jeho tým v holickém azylu prohrál gólem Jakuba Řezníčka 0:1, z dosavadních sedmi zápasů si připsal již čtvrtou porážku a spadl s pouhými pěti uhranými body a hrozivým skóre 8:16 na předposlední patnáctou příčku, přišel kouč Michal Šmarda na následnou tiskovou konferenci v ne úplně nejlepší náladě.

Momenty zápasu 7. kola FNL mezi Prostějovem a Zbrojovkou Brno | Video: Deník/David Kubatík

„Před zápasem v Chrudimi jsem týmu na papír napsal, že z devíti inkasovaných gólů jsme si šest dali v podstatě sami. Po zápase jsem byl nucen na ten samý papír připsal dalších pět," říkal sklesle.

I přesto ale hráči prostějovského Eskáčka dokázali v zápase s brněnským favoritem hrát vyrovnanou partii a několikrát se dostat i do zajímavých střeleckých situací. Nejvýraznější z nich byl jednoznačně pokus kapitána Habusty z konce prvního poločasu, kdy 30letý borec už v podstatě dorážel do prázdné brány, avšak následnou gólovou radost mu upřel jeden z obránců, který obětavým skluzem poslal míč vysoko nad břevno.

Ve druhém poločase pak Hanáci inkasovali po své vlastní chybě v rozehrávce, kterou vystihl Endl, poslal centr na Řezníčka a ten šikovně přeloboval vyběhnuvšího Vejmolu. I přes další náznaky a šance se už pak prostějovským fotbalistům vyrovnat nepodařilo.

FOTO, VIDEO: Eskáčko proti Zbrojovce neproměnilo šance a znovu prohrálo

„Ještě v Chrudimi jsem měl k hráčům proslov, ve které jsem jim řekl, že to takhle dál nejde. Že musí nést nějakou zodpovědnost nejen za tým, ale i za klub. Za lidi, kteří jim vytvářejí podmínky, aby vůbec mohli hrát profesionální fotbal. A dnes byla jejich reakce na má slova sice dobrá, gól soupeři ale znovu darovali," smutnil kouč, který klub převzal před 23. kolem minulého druholigového ročníku a v posledních osmi zápasech s ním dokázal nasbírat celých třináct bodů, což byla téměř třetina ze všech celkově. Výraznou měrou se tak zasloužil o to, že se i v sezoně 2023/2024 hraje v Prostějově profesionální soutěž.

Nyní se ale vlivem mnohých nezdarů začíná možná smrákat i nad jeho dalším působením. Přece jen, tým pod jeho vedením ze sedmi zápasů prohrál hned čtyřikrát, dvakrát remizoval a dokázal porazit pouze nováčka ze Žižkova. Paradoxně se jednalo o tým, ze kterého Šmarda na Hanou přišel a kterému se za svého působení pomohl vyhrabat z ČFL zpět na druholigové výsluní.

„Šéf klubu už byl v kabině a měl promluvu i s námi trenéry. Tak to ale ve fotbale prostě je, když vyhrajete jen jeden zápas ze sedmi. Uvidíme, co bude dál a jak se to všechno bude vyvíjet. Já se hlavně snažím dělat svou práci a rozhodnutí vedení ovlivnit nemohu," uzavřel Michal Šmarda.