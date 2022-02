„Dlouhodobě Filipa sledujeme, je to velký talent a se Slováckem jsme předběžně domluveni, byli bychom rádi, kdybychom tady tohoto vysokého útočníka měli, protože od konce Karla Kroupy v Prostějově nikdo takový nebyl. Je soubojový a pomohl by nám i při hlavičkách a standardních situacích,“ sliboval si na začátku ledna Dudík.

Slovácko odjelo na soustředění do Chorvatska, kde odehrál v tu dobu ještě osmnáctiletý Vecheta devadesát minut proti Ljubljani a půl hodiny s celkem Domažle. A nakonec se objevil na hřišti v dresu Slovácka také v prvním ostrém duelu v roce 2022 na Andrově stadionu.

„Je to pro něho obrovská zkušenost odehrát minuty v poháru,“ je si vědom trenér Slovácka Martin Svědík.

Ve čtvrtfinále MOL Cupu naskočil v 73. minutě a v prodloužení jej fauloval ve vápně Greššák. Jeho spoluhráč Daníček sice penaltu neproměnil, ale přesto se Vecheta pod postup podepsal rozhodující penaltou, která sice šla do tyče, ale od zad domácího brankáře Stejskala se odrazil míč do brány.

Příležitosti v lize

„Příležitosti dostává a dostával je i na podzim. Tam se mu akorát nepovedlo jedno utkání, pak se zranil a také byl na reprezentačním srazu, takže znovu odjel od kádru pryč a už se tam tolik nedostával, protože konkurence byla veliká, vrátil se Cicilia, který měl větší formu,“ popisoval Svědík.

Vecheta odehrál na podzim osm ligových duelů a dokonce vstřelil gól na půdě Slavie. K tomu přidal ještě čtyři zápasy a šest gólů za béčko v MSFL.

Nyní má však jedinečnou šanci usadit se v sestavě Slovácka. Martin Svědík má k dispozici pouze jeho a Václava Jurečku. Regino Cicilia je zraněný.

Talent? Nestačí! Musí mít formu

„Nemám určené pořadí útočníků a Ondru Šašinku nepovažuji za hrotového hráče. Pokud je Regi zraněný, tak je Filip volbou. Když potom chceme hrát na dva hroťáky, tak je také jedním z adeptů. Nemáme důvod jej posílat někam na hostování, naopak mu budeme dávat šance,“ potvrdil Svědík. A svá slova potvrdil, protože mladý forvard naskočil v základní sestavě ve víkendovém ligovém zápase se Slavií (0:1) a odehrál 78 minut.

Filip Vecheta



Datum narození: 15. února 2003 (19 let)

Post: útočník

Výška: 194 cm

Kariéra: Znojmo, Slovácko

Bilance ve FORTUNA:LIZE: 10 zápasů/1 gól/262 minut

Reprezentace:

U15 – 12 zápasů/4 góly

U16 – 9/2

U17 – 4/1

U19 - 8/6

Ale ani to, že Vecheta platí za velký talent a patří do kádru reprezentace do devatenácti let, za kterou vstřelil ve třech kvalifikačních duelech dvě branky, mu nezaručí, že dostane minuty v zápasech zadarmo.

„Dávám příležitost tomu, kdo má formu a podle toho, co je dobré pro tým. Hráče hodně sleduji na tréninku a vycházím z něj, ale také se rozhoduji podle toho, co ten hráč přináší do týmového pojetí. Faktory, které ovlivňují nasazování útočníků jsou: jakým chceme hrát způsobem, s jakým hrajeme soupeřem a jak se utkání vyvíjí. Filip je talent, ale šanci si musí zasloužit,“ objasnil Svědík.

Priorita? Vzdělání!

A snažit se musí nejen na hřišti, ale také ve škole. V tomto roce by měl totiž maturovat a i to je důvod, proč jej vedení klubu nechce posílat nikam na hostování. „Musíme si uvědomit, že je to mladý hráč a pro nás je prioritou, aby měl také vzdělání. Jestliže dokončuje ročník s maturitou, tak nechceme, aby byl někde na hostování, ale aby byl doma,“ zdůraznil Svědík.

Dokonce je připravený o jednoho ze svých útočníků na čas přijít. „Jsme dohodnutí, že kdyby bylo potřeba, tak škola má samozřejmě přednost před fotbalem, protože vzdělání je do jeho budoucího života velice důležité – fotbal nebude hrát věčně,“ dodal kouč.

Prostějov sáhl jinam

„Mrzí nás, že jej nebudeme mít v týmu, ale věděli jsme, že pojede na soustředění se Slováckem a až podle stavu jejich útočníků se uvidí, jestli nám jej pustí. Nechali si ho a údajně tam byly také nabídky z jiných ligových klubů, takže jsme o tom museli přestat uvažovat, protože respektujeme a ctíme vyšší soutěž,“ vyjádřil se Dudík.

Prostějov tak musel řešit jiné možnosti. V přípravných duelech na této pozici prozatím naskakovali křídelníci Robert Bartolomeu a Jakub Vichta.

„Robert to v minulosti hrával. Snažíme se hrát technicky a hodně do kolma, na což se zaměřujeme. Kdybychom měli urostlého hráče nahoře, tak bychom i více centrovali,“ říkal po jednom ze zápasů prostějovský kouč Daniel Šmejkal.

Ten si je vědom, že právě ofenziva jeho svěřence na podzim trápila. „Měli jsme se střílením branek problémy. Když dáme více než jednu, je to pozitivní,“ dodal Šmejkal.

Z hostování v Mladé Boleslavi se do Prostějova vrátil David Píchal. Přesto klub dál hledal a zdá se, že našel i dalšího útočníka. Pokud se vše podaří dotáhnout do zdárného konce, měl by na hostování do Prostějova dorazit z Bohemians třiadvacetiletý Michael Ugwu.

„Minulý čtvrtek jsme se s Bohemians domluvili, teď je to na sekretářích. Pokud vše klapne, tak by měla být otázka hroťáka uzavřená,“ zakončil Ladislav Dudík.