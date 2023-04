/SERIÁL DENÍKU/ Fotbalovému Prostějovu se nedaří. Na jaře ještě ani jednou nezvítězil a z poměrně nadějných vyhlídek vybojovaných na podzim toho moc nezůstalo. Dokonce už i trenér Šustr nabídl svou rezignaci. Ke zvratu tohoto stavu nenapomohly ani kvalitní zákroky gólmana Luďka Vejmoly. Gólmana s ligovými zkušenostmi, který na Hanou přišel v zimě z třetiligových Záp. Nyní se stal dalším zpovídaným v našem seriálu nazvaném V rukavicích.

Luděk Vejmola ještě v dresu Jihlavy v roce 2021 | Foto: Deník/Jiří Fišara

Seriál Deníku V rukavicích. Každý týden se můžete těšit na exkluzivní příběhy a rozhovory s gólmany z vašeho regionu.Zdroj: Grafika: Deník/Karolína Šulíková„Určitě nelituji, že jsem tady přišel. Klub jako celek totiž úroveň rozhodně má. Bohužel je mé vnímání nového působiště v současnosti ovlivněno i tím, jak se nám absolutně nedaří na hřišti. Kdybychom hráli lépe, možná by se mi tady líbilo ještě o to více," konstatuje.

Vejmola nastoupil jako jednička do prostějovské brány ve všech pěti jarních zápasech. A ač až na jednu výjimku nikdy neinkasoval více než dvě branky, týmu se absolutně nedaří. Dokázal nasbírat pouhé dva body. Jeden doma proti Varnsdorfu, když se v 92. minutě trefil na konečných 1:1 Bialek a druhý pak v Chrudimi, když naopak těsné vedení 1:0 neudržel a v 90. minutě inkasoval.

„Je docela složité najít pouze jednu příčinu neúspěchů. Zápasy totiž často rozhodují detaily, které my z nějakých důvodů nezvládáme. V důsledku toho pak dostáváme více gólů než jich dáváme. Z toho prostě nemůže vyjít nic jiného, než naše aktuální situace. Štve nás to, protože jak trenér, tak i zbytek realizačního týmu funguje skvěle a my jim to boužel na hřišti nijak nevracíme," krčí rameny 28letý gólman, který na svém kontě má i několik startů za prvoligovou Mladou Boleslav.

„Řekli a rozebrali jsme si společně snad už úplně všechno, ale zatím to nefunguje. Musíme v té tvrdé práci pokračovat i nadále a stoporocentně věřit tomu, že to už brzy zlomíme a všechno se otočí," dodal ještě.

Herní i výsledková krize Hanáků vyvrcholila o minulém víkendu, kdy v zápase 21. kola druhé nejvyšší soutěže proti Vlašimi prohráli po mdlém výkonu v poměru 0:4 a přiblížili se nebezpečně blízko sestupovým pozicím. Patnáctý Třinec za nimi totiž zaostává o pouhý jediný bod.

„Absolutně jsme to nezvládli. Dodatečně se za to chci všem fanouškům omluvit. Nepamatuji si, že bych někdy předtím dostal doma čtyři góly. Nezbývá nám teď nic jiného, než se ze svých chyb poučit a už nikdy takový výkon neopakovat," říká.

Vysoká prohra navíc dovedla prostějovského kouče Pavla Šustra k poměrně závažnému rozhodnutí. Pokud jeho svěřenci nedokážou tuto neděli zvítězit za tři body na hřišti tabulkového souseda z Táborska, na svou funkci okamžitě rezignuje.

„Trenér tím chce přinést nějaký impuls. Snaží se s námi teď pracovat zejména po mentální stránce. Snažíme se také co nejvíce držet spolu. Proběhly i nějaké proslovy a osobní pohovory, ale jinak pracujeme stále stejně tvrdě jako předtím," nastiňuje aktuální atmosféru v kabině.

„Tlak je vyvíjen hlavně na nás zkušenější, kteří už ve fotbale něco zažili. Musíme to vzít co nejvíce na sebe, protože ti mladší ještě tolik zkušeností s podobnými situacemi nemají. Na druhou by si na tlak měli také zvyknout co nejdříve, protože ten s nimi v této profesi bude pořád. Někdy menší a jindy větší, úplně bez něj to ale snad ani nejde," uzavíra Luděk Vejmola.