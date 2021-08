Byla před zápasem v mužstvu určitá nervozita? Dva zápasy se nepovedly, a kdyby se prohrálo i potřetí…

Nemyslím si, že by byla velká nervozita. Nebo trochu asi ano. Ale je to o každém hráči individuálně, jak si to připustí. Uvědomovali jsme si, že je to hlavně o našem výkonu. Start nám nevyšel podle představ, ale teď jsme ukázali, že to dokážeme zvrátit.

Co podle vás rozhodlo?

Byli jsme celý zápas agresivní tak, jak jsme si před zápasem řekli. Hráli jsme hodně týmově, všichni jsme jezdili, bránili i útočili. Semkli jsme se dohromady a výsledkem se nám to vrátilo.

Jak emotivní bylo pro vás, že jste k výhře pomohl gólem, když jste v Brně zažil nepříliš povedené angažmá?

Pro mě to byl nejlepší příběh, co může být. V Brně jsem byl půl roku a moc jsem nehrál. Nikomu to zpětně nezazlívám, byla to zkušenost. Ale vždycky, když se pak proti takovému soupeři postavíte, tak se chcete ukázat. Samozřejmě gól byla jen třešnička, jsem rád, že jsme to především zvládli jako tým.

Měl jste šanci i na další gól…

Mrzí mě to. Bylo by to na 3:0 a do závěru bychom měli úplný klid. Na druhou stranu jsme to i tak zvládli a rád si ten gól schovám na jiný zápas, kdy to bude třeba 0:0. Vím, že jsem tu šanci nevyřešil dobře. Mohl jsem jít do kličky, ale nebolí to zase tolik.

Byla po zápase veliká euforie?

Obrovská. Užili jsme si to, i když všichni byli ze zápasu vyčerpaní, protože jsme hráli všichni na hraně možností. Takhle by to ale mělo vypadat pořád.

Věříte, že se teď odrazíte nahoru k lepším výsledkům? Přece jen tři papírově silné týmy máte za sebou.

Je to relativní. Když se podívám na výsledky, tak vidím, že Příbram dvakrát za sebou prohrála… My máme půlku týmu nového a musíme mít trpělivost, až si to trochu sedne. Tento zápas s Brnem nám ale může pomoct. Ukázalo se, že když budeme bojovat jako tým, tak se to vrátí.