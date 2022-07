„Sportovně to bylo super, měli jsme dobrou kabinu a udělali jsme dobré výsledky. Bohužel to pak dopadlo tak, že nechodily peníze a postupem času to bylo horší a horší. Je obrovská škoda, jak to dopadlo, protože jsme si tam s kluky sedli, doteď jsme v kontaktu a ještě asi dlouho budeme,“ popisuje čtyřiadvacetiletý stoper.

Ten se měl v zimě po konci hostování vrátit do Třince. Jenže nevrátil a důvod byl opravdu kuriózní. Někde na trase Třinec - FAČR došlo k nedorozumění.

„Skončilo mi hostování, měl jsem jít zpět, ale vloudila se chyba mezi FAČRem a Třincem. Zapomněli mě přeregistrovat do českého svazu,“ kroutil hlavou Gáč.

Ten tak na jaře nemohl naskočit do žádného mistrovského utkání v České republice. Volný čas využil k odkládané operaci ruky. „Měl jsem s ní problémy a využil jsem toho, že se to administrativně pokazilo. Dal jsem se zdravotně do kupy a začal se chystat na další angažmá,“ popisoval.

Nějakou dobu se tak připravoval se svým zaměstnavatelem z Třince, později se přesunul blíže k domovu a měsíc trénoval s Líšní. „Chtěl jsem být v druholigovém kádru a ještě jsem chodil na individuální tréninky v Brně,“ přiblížil.

A musel si také vybrat z několika nabídek klubů, se kterým spojí svoji další budoucnost. Nakonec zvítězil právě Prostějov minimálně před Líšní a Třincem. A důvodů bylo hned několik. Dva z nich ale hráli největší roli. Trenér Pavel Šustr, pod nímž si Gáč zahrál právě v Senici a také dojezdová vzdálenost z domu z Brna.

„S trenérem Šustrem jsem spolupracoval v Senici a byl to asi takový největší krok pro moje rozhodnutí. A také to, že z Brna můžu dojíždět. V Třinci jsem byl tři roky sám bez přítelkyně a není to úplně jednoduché, takže jsem se rozhodl takhle a doufám, že jsem si pomohl,“ objasnil.

A proč upřednostnil Prostějov před Líšní, kam by to měl z domova ještě daleko blíž? „Byla také ve hře, ale tam jsem nebyl úplně tolik potřeba. Na můj post bylo dost hráčů, takže jsem se rozhodl pro Prostějov, odkud spousta kluků odešla. Cítil jsem, že mě potřebují víc a věřím, že jsem si po sportovní stránce vybral tu nejlepší možnost,“ dodal Gáč.

V uplynulé sezoně odehrál Gáč osmnáct ligových a tři pohárové duely. Celkově má na svém kontě tři starty v české nejvyšší soutěži. V té druhé odehrál 58 zápasů a další by tak měl přidat v Eskáčku, kde by měl plnit roli dirigenta defenzivy.

„Odmalička jsem vychováván, že je potřeba, abych jako poslední hráč mluvil, protože to mám celé před sebou, takže musím dát tým organizačně do kupy. Je super, že s trenérem víme, co od sebe čekat. On po mně chce právě tu organizaci a jistotu vzadu,“ myslí si Gáč.

K ruce by pak měl mít zkušeného Jana Schaffartzika, po jehož boku by měl pravděpodobně nastupovat. „Hrál jsem už se spoustou hráčů a tito zkušení jsou přínosem do kabiny, dodají týmu na hřišti klid a je super je mít v kádru. Celkově budeme chtít hrát vršek tabulky, protože tým je tady dobrý a zůstala v něm ta základní osa - Bartolomeu, Schaffartzik a Koudelka,“ uzavřel David Gáč.