Prostějovské Eskáčko si může oddechnout. V posledním 30. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY totiž díky brankám Chvěji, Koudelky a Elbela porazilo svého tabulkového souseda, béčko pražské Slavie, na domácím hřišti 3:1 a potvrdilo tím své druholigové členství i pro příští druholigový ročník.

Povzbuzování mladých prostějovských kotelníků a radost ze třetího gólu v samotném závěru | Video: Deník/David Kubatík

„Nedobrý výkon na Dukle jsme hodili za hlavu a soustředili jsme se jen na tento zápas. Dobře jsme věděli, o co se hraje a chtěli jsme si to uhrát sami. Nechtěli jsme spoléhat na nikoho jiného. Hru soupeře jsme si dobře rozebrali," započal své pozápasové hodnocení prostějovský kouč Michal Šmarda.

Už od prvních minut měli domácí na hřišti více ze hry, větší šance však dlouho nepřicházely. Až v šestnácté minutě se k jedné dostal Malec, poslal však míč nad břevno Stejskalovy brány. Stejně pak skončil pokus totožného hráče po hlavičce z 28. minuty a ve 32. minutě nasměroval míč těsně vedle zase Bartolomeu. Ve 36. minutě se už ale slušně zaplněný prostějovský stadion mohl začít radovat. Po centru zprava se k hlavičce dostal Ondřej Chvěja a poslal míč do protipohybu slávistického gólmana. do kabin se tak šlo za stavu 1:0.

Na začátku druhého poločasu se více do tlaku dostali Pražané, kteří ovšem kromě několika nadějných centrů a pěkné střely Ševčíka, kterou vytáhl Vejmola, nevytvořili v podstatě nic. A tak přišel ze strany Hanáků trest po střele Jana Koudelky z 68. minuty. Dvoubrankové vedení však hostům vydrželo pouhé dvě minuty, než snížil Jan Bořil. Od té doby se sešívaní vrhli do útoku a vytvořili si několik zajímavých příležitostí. Nedokázali však využít ani jednu, a tak se ještě jednou radovali domácí. Jakub Elbel prošel z levé strany skrz obranu, vypálil a pak si svou střelu ještě dorazil do odkryté brány. Prostějovská záchrana tím tak dostala potřebné razítko.

„Bylo hodně důležité, že jsme se dostali do vedení. V některých fázích jsme se dostali pod tlak, ale o tom to také je. Po ziscích míčů jsme ale byli nebezpeční a hrozili jsme. Takovou kaňkou může být, že jsme hned po vstřelení druhého gólu hned inkasovali. Závěr pak ale kluci zvládli skvěle a dali krásný třetí gól. Za celý klub i fanoušky jsem rád, že jsme to zvládli," pokračoval prostějovský lodivod.

Druhou nejvyšší soutěž tak opouští společně s posledním Třincem i slávistické béčko, které s 32 body zaostalo za čtrnáctou Jihlavou a třináctou Opavou o dva body. Eskáčko pak získalo ještě o dva body více a obsadilo konečnou dvanáctou příčku.

„Teď si to chvíli užijeme a uvidíme, co bude dál. Ještě vůbec nevím, zda tady budu pokračovat. Jsme totiž s vedením domluveni pouze do konce května. Kdyby nabídka přišla, zůstal bych ale rád. Řada věcí by se ale musela změnit. Hlavně kádr by se musel pořádně doplnit. O něčem totiž svědčí, když dostaneme nejvíce gólů v soutěži," nastínil Michal Šmarda na závěr své řeči svou nejistou budoucnost.

Fakt, že nakonec nesestupují dva celky z Moravy a Slezska, se dotkne i MSFL. Z té totiž nakonec místo čtyř celků sestoupí pouze tři. To tak zvyšuje šance na záchranu dalšího reprezentanta kraje, celku Hranic. Ten se tak může zachránit již v příštím kole.

1. SK Prostějov - SK Slavia Praha B 3:1 (1:0)

Branky: 36. Chvěja, 68. Koudelka, 90+5. Elbel - 70. Bořil.

Rozhodčí: Zelinka - Podaný, Hurych. ŽK: Schaffartzik, Gábriš, Vlachovský - Beran, Bořil. Diváci: 1200.

Prostějov: Vejmola – Bialek, Gábriš, Stříž (58. Vlachovský, 90+1. Zbožínek) – Bartolomeu, Bolf, Elbel, Koudelka (90+1. Blahuta), Schaffartzik – Chvěja (67. Moučka), Malec. Trenér: Michal Šmarda

Slavia B: Stejskal – Bořil, Konečný (56. Kopáček), Kričfaluši – Labík, Švec (89. Hájek), Beran, Hronek, Pech (56. Planka) – Šubert (46. Šmiga), Ševčík. Trenér: Marek Jarolím.