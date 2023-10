Tak to byl opravdu parádní obrat. Fotbalisté prostějovského Eskáčka hostili v rámci dvanáctého kola FORTUNA: NÁRODNÍ LIGY ve svém holickém azylu brněnskou Líšeň a po poločase to s jejími šancemi na body vypadalo všelijak. V posledních dvaceti minutách se ale Hanáci rozstříleli a díky třem přesným zásahům nepříznivé skóre otočili ve svůj prospěch.

Penalta a žlutá karta pro gólmana Veselého v zápase mezi Prostějovem a Líšní | Video: Deník/David Kubatík

„Musím klukům poděkovat, protože odehráli skvělý zápas. Začátek byl sice nervózní, ale hráli jsme trpělivě," říkal po zápase asistent trenéra prostějovských fotbalistů Pavel Zavadil.

Oba týmy začaly spíše opatrně. Postupem času ale začali nabírat na aktivitě domácí, což jim už v osmnácté minutě přineslo zaslouženou odměnu. Po Koudelkově centru z pravé strany se míč dostal na hlavu Jakuba Elbela, od níž se odrazil do sítě. Postupem času ale prostějovský tlak začal vadnout a do hry se dostávali i Brňané. A i tento fakt se propsal do podoby skóre. Ve 36. minutě využil nadstandardní míry prostoru před bránou Adam Vlasák, který pohodlně vyrovnal a za dalších sedm minut později poslal hosty do vedení Michal Jeřábek. Za stavu 1:2 se tak šlo do šaten.

„Dali jsme první gól po krásném centru, dalších dvacet minut první půle ale bylo velmi špatných a inkasovali jsme dvakrát. Řekl bych navíc, že dost zbytečně," pokračoval Zavadil.

Ve druhém poločase se Líšeňští postupně zatáhli a rozhodli se své tenké vedení udržet až do samotného konce. A přesně toho Hanáci využili. Svůj tlak pomalu ale jistě stupňovali, až se v 71. minutě dostal k odraženému míči Jan Koudelka a nádherným angličanem srovnal. V 83. minutě pak Mezera fauloval unikajícího Malce a byla z toho penalta. K ní se postavil Petr Jaroň a i přes extempore líšeňského gólmana, za které následně uviděl žlutou kartu, poslal chladnokrevně Prostějov do vedení, které pak v minutě 89. vyztužil čtvrtou trefou Jan Silný.

„Druhý poločas byl velice dobrý. Líšeň byla hodně zatažená, my jsme si s tím ale dokázali poradit. Dali jsme krásné tři góly. Jsem moc rád, že jsme ukázali charakter. Měli jsme obrovské nasazení a vůli po vítězství, za což jsme byli odměněni," pochvaloval si asistent prostějovského kouče.

Předčasně ukončený zápas ve Vilémově byl kontumován. Jaký trest dostal divák?

Eskáčko tak pod novou trenérskou dvojicí vyhrálo dva ze čtyř zápasů a v tabulce je zatím třinácté. Na sestupová místa ji však znovu budou moci shodit béčka prvoligových celků Sigmy a Sparty, která na své zápasy dvanáctého kola ještě čekají.

Příští týden čeká soutěž reprezentační přestávka, po které se Hanáci postaví v Příbrami jednomu z favoritů na postup do nejvyšší soutěže.

„Zítra bude volno. Začneme s tréninky znovu v pondělí a pojedeme až do pátku. Přes víkend pak dáme hráčům volno znovu. Následně začneme zase už v pondělí, protože zápas se uskuteční už v pátek," uzavřel Pavel Zavadil.

1. SK Prostějov - SK Líšeň 2019 4:2 (1:2)

Branky: 18. Elbel, 71. Koudelka, 83. P. Jaroň (pen.), 89. Silný – 36. Vlasák, 43. M. Jeřábek

Rozhodčí: Trska – Volf, Černoevič. ŽK: 12. Elbel, Koudelka – Polášek, Mezera, Veselý. Diváci: 350.

Prostějov: Krynskyj – Látal, Schaffartzik, Spáčil (42. Gábriš), Elbel (32. Cienciala, 88. Bolf) – Bartolomeu (46. Silný), Habusta, Koudelka (88. Macháček), Slaměna – Jaroň, Malec. Trenér: Josef Mazura.

Líšeň: Veselý – Pašek, Jeřábek, Mezera, Lutonský – Vlasák (84. Raab), Polášek (84. Joković), Matocha, Machalík (73. Aldin), Sokol (84. Mionić) – Tauš (62. Vandas). Trenér: Petr Maléř.